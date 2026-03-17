Speciallärare mot anpassad grundskola, Huddinge kommun
2026-03-17
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Vårby RO
Vårby RO består av tre skolor; Grindstuskolan F-3, Vårbackaskolan F-3 och Vårbyskolan F-9. Skolorna har en rektor och tre biträdande rektorer och samarbetet mellan enheterna pågår på alla nivåer. Vårbyskolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. På Vårbyskolor går ca 450 elever. Tjänsten är i den anpassade grundskola som vi är på gång att starta upp med elever i F-3.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas! Vill du ha kollegor som stöttar och ger varandra energi att driva framåt? Då har du hittat rätt ställe! Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i barns liv? Har du ett brinnande engagemang för elever med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsvariationer? Vill du dessutom vara med och forma något nytt från grunden? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en strukturerad, kommunikativ och lösningsfokuserad speciallärare till vår anpassade grundskola. Du kommer att undervisa elever både i ämnen och ämnesområden, och arbeta nära elever med olika typer av funktionsnedsättningar - främst inom området intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsten innebär en unik möjlighet att vara med i uppstarten av en ny verksamhet. Du får chansen att påverka arbetssätt, pedagogiska strukturer och skapa en trygg och utvecklande miljö från början.
Tjänsten innebär att arbeta i den verksamhet som under höstterminen 2026 ska startas upp inom anpassad grundskola med elever i F-3. Tillsammans med skolledning och kollegor kommer verksamheten byggas upp från grunden. Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har speciallärarexamen mot intellektuell funktionsnedsättning
• Har erfarenhet av att undervisa både ämnen och ämnesområden inom anpassad grundskola.
• Har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsvariationer.
• Är utbildad i och har praktisk erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Som person ser vi att du har förmågan att bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Du kan tolka sociala interaktioner och vara en trygg vuxen förebild. Vi ser även att du är kreativ i ditt sätt att möta elevernas behov och ser möjligheter i varje utmaning samt har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och tror på varje elevs utvecklingspotential. Slutligen tror vi att du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt och stödjande kollegialt klimat.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anna-Lena Wickström biträdande rektor: anna-lena.wickstrom@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Vårbyskolan Kontakt
biträdande rektor
Anna-Lena Wickström anna-lena.wickstrom@huddinge.se 0853535882 Jobbnummer
9802476