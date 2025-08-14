Speciallärare med utvecklingsuppdrag till Mosstorpsskolan
Vill du vara med och göra skillnad i ungas lärande och se våra elever lyckas? Då kanske du är vår nya speciallärare.
Vilka är vi?
Mosstorpskolan ligger mitt i Skärblacka, i nära anslutning till natursköna områden med närhet till både simhall och ishall. På skolan finns ca 430 elever från årskurs 4 till 9. Våra elever på skolan kommer från Skärblacka, Vånga, Kimstad och Norsholm. Det går täta bussturer både från Norrköpings-, Finspångs- och Linköpingshållet, vilket gör det enkelt att pendla till vår skola.
Vi är ca 55 kollegor, organiserade i sex åldersrena arbetslag, samt ett arbetslag för elevhälsa och administration. På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagog, kurator och skolsköterska samt stöd från speciallärare, förstelärare, mattepilot, läspilot, NPF-pilot och elevcoacher.
Vi har fina funktionella lokaler, en stimulerande skolgård och ett fantastiskt skolkök där mat lagas från grunden. I arbetet strävar vi efter att alla elever kan lyckas, vi tycker att goda relationer är viktiga, samt att ha ett professionellt förhållningssätt och att kollegialt samarbete är viktigt.
Under senaste tiden har vår skola mött vissa utmaningar. Vi ser detta som en möjlighet att växa och utvecklas och är nu i en fas där vi satsar på att skapa en trygg, kvalitativ och välfungerande skola med målet att alla våra elever ska lyckas. Såväl skolledning som personal är motiverade att arbeta tillsammans för att uppnå detta.
Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Du erbjuds ett meningsfullt uppdrag där du arbetar med elever i behov av stöd på olika sätt, i deras ordinarie klassrum, i mindre grupper och ibland enskilt. Som speciallärare på Mosstorpsskolan arbetar du även med det specialpedagogiska i form av att se möjligheter och undanröja hinder i lärmiljön tillsammans med lärarna.
Vidare ansvarar du även för alla delar kring elever i behov av särskilt stöd, att förebygga, utreda och åtgärda. Detta gör du tillsammans med dina kollegor i elevhälsoteamet och lärarna. Även elevernas vårdnadshavare utgör en viktig samarbetspartner.
I tjänsten ingår även uppdraget att utveckla stödundervisningen ytterligare både organisatoriskt och innehållsmässigt för att få eleverna att lyckas i skolan i nära samarbete med skolledning och kollegor.
Tjänsten är placerad i åk 7-9, visst arbete kan förekomma även i åk 4-6 och utvecklingsuppdraget är skolövergripande för hela åk 4-9.
Vem är du?
Du är behörig speciallärare med kunskaper att möta elever med särskilda behov. Du har erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov och kan hitta vägar att få skolan meningsfull för dessa elever och arbeta på olika sätt för att de ska nå målen.
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med förmågan att engagera och motivera våra elever. Du är lyhörd, pålitlig och skicklig på att bygga förtroendefulla relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Du är samarbetsinriktad och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat i arbetslaget.
Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du har ett positivt förhållningssätt och en drivkraft som gör att du inte ger upp trots motgångar.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 7 september
Kontakt: Oskar Abrahamsson, rektor 011-151767
Övrig infromation:Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Kontakt
Rektor
Oskar Abrahamsson oskar.abrahamsson@norrkoping.se 011-151767 Jobbnummer
9458604