Speciallärare med uppdrag som förstelärare till von Bahrs skola
2025-11-11
Vi söker dig som vill vara en del av vår elevhälsa och bidra med specialpedagogisk kompetens för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. I rollen arbetar du både praktiskt med stödinsatser för elever och handledande gentemot kollegor. Som förstelärare leder du speciallärargruppen och driver utvecklingen av skolans arbete med utredningar, dokumentation och tillgängliga lärmiljöer. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
von Bahrs skola är en F-9 skola med i nuläget cirka 600 elever och cirka 75 medarbetare inom olika kategorier. Skolan erbjuder fina och ändamålsenliga lokaler och har en hög andel behöriga lärare och kompetent personal. Skolan har dessutom ett komplett elevhälsoteam och en socialpedagog. Ledningen består av en rektor och två biträdande rektorer. Hos oss får du bland annat möta en kulturell mångfald där vi ser olikheter som en tillgång. Skolan är omgiven av stora härliga grönytor och ligger i Lötenområdet med cykelavstånd till city, Fyrishov och Gränby centrum. Vi har två fina skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse.
Här kan du läsa mer om von Bahrs skola (https://vonbahrsskola.uppsala.se/var-skola/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av vår elevhälsa där du bidrar med specialpedagogisk kompetens. I rollen som speciallärare bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Inom ramen för ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av stöd samt medverka i upprättandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Du kommer även arbeta praktiskt med att ge elever stödinsatser så som att undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kommer vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor. I nära samarbete utvecklar du tillsammans med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i skolan när det gäller anpassningar för elevers utveckling mot målen.
Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver vara bekväm att tala inför en större grupp vårdnadshavare och personal för att bidra med din kompetens i olika forum.
Uppdraget som förstelärare är ett tidsbestämt uppdrag på två år. I uppdraget som förstelärare leder du arbetet i speciallärargruppen och ni driver tillsammans skolans arbete kring utredningar och dokumentation. Uppdraget kommer också innebära att driva arbetet kring tillgängliga lärmiljöer.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation, speciallärarexamen och flerårig erfarenhet av undervisning på grundskolenivå. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och kunskaper inom goda lärmiljöer. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan.
Vi ser gärna att du har speciallärarexamen med inriktning matematik. Har du erfarenhet av handledning av pedagoger ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emanuel Levin, rektor, 018-727 58 51.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-05212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Emanuel Levin 018-727 58 51 Jobbnummer
9599955