Speciallärare med teckenspråkskompetens till Ekeskolan, Örebro
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan / Speciallärarjobb / Örebro Visa alla speciallärarjobb i Örebro
2026-07-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan i Örebro
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Ekeskolan ligger i Örebro och undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass till och med årskurs 10. Undervisningen ska bidra till goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat. Vår personal arbetar mycket med form och känsla för alla sinnen. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker speciallärare/lärare för undervisning på teckenspråk/talad svenska i specialskolans- och anpassad grundskolas kursplaner. Huvuddelen av undervisningen sker på teckenspråk/taktilt teckenspråk. Undervisning planeras, genomförs och utvärderas i de fem ämnesområden som återfinns i läroplanen för anpassad grundskola. Större delen av undervisningen sker på individnivå tillsammans med elevassistent. Upplevelser och aktiviteter utomhus både i närområdet och på andra platser i Örebro län är stående inslag i undervisningen. Undervisning inom anpassad grundskola ämnen kan även förekomma, då på talad svenska.
Söker du en spännande arbetsplats i skolan där det finns tid och utrymme att jobba nära varje elev i mindre elevgrupper? Då är du en av de lärare som vi behöver i vårt Team.
Genom ditt pedagogiska arbete kommer du att ge stöd till våra elever med grav synskada kombinerat med ytterligare funktionsnedsättningar att nå sina mål. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov. Som speciallärare/lärare hos oss arbetar du med undervisning, pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering. Du ingår i ett arbetslag och kommer att planera och undervisa elever i samverkan med lärarkollegor och elevassistenter. I uppdraget ingår mentorskap för elev/elever.
Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevassistenter, elevernas vårdnadshavare, övriga kollegor samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling. Du kommer även att ha stöd av specialpedagog, IT-pedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och fysioterapeut.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande jobb där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation och har goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med dina kollegor har du ett ansvar för att främja ett positivt samarbetsklimat i hela verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarbehörighet att undervisa i specialskolan/anpassad grundskola
• Grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
• Då en elev behöver undervisning på teckenspråk krävs att du kan undervisa både på teckenspråk och talad svenska
• Taktilt teckenspråk
• Grundläggande IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet att undervisa elever som både behöver och inte behöver teckenspråk för att kunna ta del av undervisningen
• Erfarenhet av att arbeta med elever med grav synnedsättning i kombination av andra funktionsnedsättningar
• Kunskap/erfarenhet inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Kunskap/erfarenhet om International Child Development Programme (ICDP)
• Kunskap/erfarenhet av arbete med elever med medfödd dövblindhet.
Personliga egenskaper:
Som personal på Ekeskolan förväntas du vara delaktig i planering, genomförande och utveckling av skolans verksamhet. Socialt samspel och kommunikation är viktigt i vårt arbete.
Du är flexibel, har god samarbetsförmåga med dina kollegor, ledning, vårdnadshavare och övrig personal på skolan. Vi värdesätter egenskaper som trygg, stabil, pålitlig och lyhörd.
Vi lägger stor vikt personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-08 .
Särskild visstidsanställning under läsåret 26/27.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Kontakt
Bitr rektor
Torbjörn Kämblad torbjorn.kamblad@spsm.se Jobbnummer
10000715