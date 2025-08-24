Speciallärare med språklig inriktning mot äldre elever i grundskolan
2025-08-24
Välkommen till Lärande och Bildning i Sundbyberg.
Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat. Vill du arbeta utifrån skolans motto: "Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt!" Då kanske du är den speciallärare vi söker!
Ängskolan är Sundbybergs största kommunala skola med ca 1000 elever och 120 medarbetare. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad varje dag!
Beskrivning av arbetsuppgifter I arbetet ingår att vara med och utveckla samt förfina skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever tillsammans med kunniga och erfarna medarbetare. Arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd samt utföra kartläggningar och ge handledning genom att vara en kunnig och lyhörd rådgivare i pedagogiska frågor. Du ska även ge förslag på lämpliga strategier, metoder, material och verktyg i dialog med andra samt planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån styrdokument och verksamhetens mål.
Kvalifikationer Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och speciallärarexamen. Du behöver ha flerårig erfarenhet av undervisning på grundskolenivå samt erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd med språklig inriktning (Sv, Sva och En). Tjänsten innebär att du måste ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan. Du behöver även ha kunskaper inom goda lärmiljöer. Det är meriterande om du har utbildning gällande läs- och skrivsvårigheter och utbildning gällande språkstörning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handledning av pedagoger samt kunskaper i system som Prorenata och Infomentor. Personliga egenskaper väger tungt.
Övrigt Vidare så arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer samtidigt som du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Slutligen så har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen hör av dig till kontaktpersonerna
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Rektor
Johan Engström Albertsson Johan.EngstromAlbertsson@sundbyberg.se 08-7066590
