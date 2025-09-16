Speciallärare med läs-och skrivinriktning 50%
2025-09-16
Speciallärare med inriktning läs- och skrivinlärning 50% till liten waldorfskola i Spånga
Nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad för eleverna!Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Vår lilla och familjära waldorfskola i Bromsten, Spånga, präglas av värme, engagemang och respekt för varje elevs unika utveckling. Vi har små klasser, en trygg gemenskap och arbetar aktivt med att skapa en inspirerande och kreativ lärmiljö.Om tjänsten
Vi söker nu en speciallärare med inriktning mot läs- och skrivinlärning på 50%. I rollen arbetar du nära klasslärare, ämneslärare och elevhälsoteam för att stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Du utvecklar och genomför undervisning samt skapar individuella åtgärdsprogram i samråd med kollegor och vårdnadshavare.Dina arbetsuppgifter
• Stödja elever i läs- och skrivinlärning, både i klassrummet och i mindre grupper
• Göra pedagogiska kartläggningar och utvärderingar
• Samverka med skolans personal för att utveckla inkluderande undervisningsmetoder
• Bidra till skolans värdegrund och delta i vårt kollegiala lärande
• Vara en del av skolans elevhälsoteamKvalifikationer
• Speciallärarexamen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Kännedom om och intresse för waldorfpedagogik är meriterande
• God samarbetsförmåga och flexibilitet
• Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Vi erbjuder
• En varm och inkluderande arbetsmiljö
• Nära samarbete i ett erfaret och engagerat kollegium
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Små elevgrupper och goda förutsättningar att göra skillnad
• En flexibel tillsvidaretjänst på 50%, med tillträde enligt överenskommelse, provanställning på 6 månader tillämpas vid alla anställningar.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Urval sker löpande så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: asa.liefvendahl@eks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Ellen Key Skolan
Duvbovägen 94 (visa karta
)
163 43 SPÅNGA Arbetsplats
Ellen Key Skolan, Stift Kontakt
rektor
Åsa Larsson Liefvendahl asa.liefvendahl@eks.se 0708834232 Jobbnummer
9511065