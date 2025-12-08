Speciallärare med inriktning svenska Bergsjö skola F-9
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 / Speciallärarjobb / Nordanstig Visa alla speciallärarjobb i Nordanstig
2025-12-08
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 i Nordanstig
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Bergsjö skola söker en speciallärare med inriktning svenska.
På Bergsjö skola arbetar vi för att varje elev ska lyckas - inte genom tur, utan genom tydligt ledarskap, starka relationer och ett gemensamt driv att utveckla vår undervisning. Nu söker vi en engagerad speciallärare som vill vara med och forma framtidens skola tillsammans med oss. Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Bergsjö skola söker en speciallärare med inriktning mot svenska, som brinner för barn och ungdomars välmående, hälsa och utveckling. I arbetsuppgifterna ingår att vara en aktiv del av vår stödorganisation, där elever får stöd i mindre sammanhang av dels undervisande lärare, men också av våra speciallärare/specialpedagog. Du är också en aktiv del av vårt elevhälsoteam, där du tillsammans med övriga professioner planerar och genomför elevhälsoarbetet för de elevärenden som finns på elevhälsans bord. Du samverkar med elevhälsan för att sätta de rutiner och ramar som elevhälsoarbetet på vår skola grundar sig på. Du deltar i resultatuppföljning och planerar utifrån resultaten nya insatser både på individ- och gruppnivå. Du samverkar med elever, vårdnadshavare, pedagoger, rektorer och skolans övriga personal, såväl som andra aktörer som skolan kommer i kontakt med. Löpande tillhandahåller du också stöd till pedagogerna i deras arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Kvalifikationer
Du är utbildad speciallärare. Vi ser gärna sökanden med erfarenhet av alla grundskolans alla åldrar från F-9. Du har stor kunskap kring, och erfarenhet av, NPF.
Har du tidigare erfarenhet av arbete som speciallärare är det mycket meriterande. Det är viktigt att du också är en trygg och självständig person som bär den värdegrund som skolan vilar på. Du har ett stort engagemang och brinner för att hitta nyckeln till att hjälpa elever att nå så långt de bara kan mot skolans alla mål. Du har en god kommunikativ förmåga och en förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med alla du möter i din professionella roll. Du är duktig både på att samarbeta och att arbeta självständigt och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och service. Du har ett positiv förhållningssätt och du har en förmåga att vända och vrida på resonemang och problem för att hitta utvecklingsmöjligheter i verksamhetens skiftande utmaningar. Du gillar ordning och reda och du arbetar strukturerat. Du är driven och vill utveckla både dig själv och den organisation du jobbar i.Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och kompetent pedagog som brinner för dina elever. Du är flexibel, kreativ, engagerad och ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg. Du har driv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, ser möjligheter - inte hinder. Du har ett formativt förhållningssätt och förmåga att se och bemöta elevers olika behov.
Var med och bygg framtiden med oss!
Tillsammans arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Skolverket, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta.
Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister samt lärarlegitimation. Vi erbjuder våra medarbetar 2000 kr/år i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och intervjuer kan ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 Kontakt
Susanne Pettersson, biträdande rektor +4665236073 Jobbnummer
9634385