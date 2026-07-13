Speciallärare med inriktning SVA/Sv/En Torvallaskolan 7-9
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-07-13
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Torvallaskolan är en 7-9-skola med cirka 235 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Torvallaskolan skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på stort allvar. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är legitimerad speciallärare med ämnesbehörighet främst i Svenska/SVA för åk 7-9, men har du ämneskombination även mot En så är det meriterande. Din erfarenhet av undervisning både i liten och större grupp kommer vara mycket viktig för uppdraget hos oss, då varje år kan ha olika utmaningar och behov- det är ju våra elevers behov som styr och organisationens behov utifrån detta.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. I ditt uppdrag kommer du till viss del att arbeta med elever i studiegården (enskild undervisningsgrupp )Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Vi har även behov av att ge våra nyanlända elever stort stöd genom undervisning i SVA och M2SVA genom dig.
I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med handledarskap mot några av våra elever. I din roll som handledare har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som handledare informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.
Hos oss på Torvallaskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen.
Samarbeta med arbetslaget kring undervisning.
Betygsätta eleverna (ev i samverkan med ämneslärarna).
Dokumentera i verksamhetssystem.
Skapa god miljö för lärande.
Din kompetens
Legitimerad speciallärare med ämnesbehörighet främst i Svenska/SVA för åk 7-9
Ytterligare ämneskombination även mot En är det meriterande.
Erfarenhet av undervisning både i liten och större grupp
Mycket goda kunskaper i svenska språket
God förståelse för skolans styrdokument
God datorvana
Vi söker dig!
Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna för tjänsten.
Tillträde: 260811
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Marie Löfhaugen marie.lofhaugen@ostersund.se +46706254851 Jobbnummer
10001256