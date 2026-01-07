Speciallärare med inriktning språk till samlad elevhälsa
2026-01-07
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare en speciallärare till vår samlad elevhälsa med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. I din roll som speciallärare kommer du har din tillhörighet inom den samlade elevhälsan men du kommer även möta och arbeta med den lokala elevhälsan på våra skolor. I den samlade elevhälsan ingår övriga professioner så som skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog, skolsköterska, kurator samt skolsocialt team. I dina arbetsuppgifter ingår det att
• Planera, genomföra och utvärdera anpassad undervisning för elever i behov av stöd.* Kartlägga och analysera elevers styrkor och utmaningar för att utforma rätt insatser.* Samarbeta med lärare för att utveckla pedagogiska anpassningar i klassrummet.Kvalifikationer
• Speciallärarexamen med inriktning mot svenska (språk-, skriv- och läsutveckling).
• Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.* Goda kunskaper i att använda olika pedagogiska metoder och digitala verktyg/assisterande teknik.* God förmåga att samarbeta och handleda kollegor inom specialpedagogiska frågor.Det är meriterande om du har erfarenhet av:* att arbeta med elever med NPF
• vägledande samspel (ICDP)
• påbyggnadskurs inom språkutveckling eller språk och tal Som person har du lätt att skapa goda relationer till elever och uppskattar att arbeta i team. Du är trygg i din profession och en medarbetare som ser möjligheter. Du är strukturerad och har ett genuint intresse för att skapa en tillgänglig lärmiljö som stöttar och utmanar eleverna. Du har god samarbetsförmåga och ett stödjande och utvecklande förhållningssätt i kontakten med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är självgående och kan lyfta och ta ställning i olika frågor och ser möjligheter i varje elevs individuella utveckling.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
