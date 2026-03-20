Speciallärare med inriktning språk och matematik till Landamäreskolan
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20
Landamäreskolan på Hisingen är en F-3-skola som har plats för cirka 300 elever i grundskolan och anpassad grundskola.
Elever med autism, liksom elever från anpassad grundskola, är i hög grad inkluderade i grundskolans vardag. Vi är noga med att alla elever ska vara allas elever och vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och lust till lärande för alla.
Våra elever representerar mångkultur och de flesta har tillgång till flera språk utöver svenska. Vi arbetar med elevernas språkutveckling under hela dagen och i alla lärmiljöer. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har stora möjligheter att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.
Hos oss möter du även unika lokaler som speglar och inspirerar till ett nytt sätt att se på lärandet och stimulerar dig till att utveckla din undervisning.
Vi ser oss som en utvecklingsinriktad skola med ambition att i samspel med aktuell forskning och en föränderlig omvärld förnya vårt tänkande och vår praktik. Därför vill vi att du är öppen, nytänkande, modig och aktiv i skolans pedagogiska samtal. Vi lägger stor vikt vid att utveckla undervisningen i skolans alla tre verksamhetsformer (grundskola, anpassad grundskola och fritidshem). Därför är fokus på kompetensutveckling, kollegialt lärande och samplanering större delen av vår gemensamma tid.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad speciallärare till Landamäreskolan med inriktning mot språk-, skriv-, och läsutveckling och/eller matematikutveckling.
Ditt uppdrag kommer riktas mot skolans elever som ingår i skolans särskilda undervisningsklasser, som finns i varje årskurs.
Du kommer också att arbeta i nära samarbete med övriga lärare i de särskilda undervisningsklasserna och både dela med dig och ta emot kunskap och erfarenheter för att tillsammans utveckla undervisningen.
Arbetsuppgifterna blir att bedriva specialundervisning individuellt och i grupp och bidra i utvecklingsarbete. Det finns goda möjligheter att påverka hur arbetet kring specialundervisningen skall se ut i samråd med elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad speciallärare med inriktning mot språk-, skriv-, och läsutveckling och/eller matematikutveckling. Om du har båda inriktningarna är det meriterande. Det är även meriterande om du har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk.
Som person är det viktigt att du:
- är duktig på att skapa inkluderande lärmiljöer, skapa förtroendefulla relationer med elever och hålla god kontakt med hemmen.
- är flexibel och har förmåga att anpassa ditt bemötande och din kommunikation med eleverna utifrån deras funktionsvariationer, liksom förmåga att hjälpa elever att tolka olika situationer och sociala sammanhang.
- får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske.
- har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
- tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
- har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar
Känner du igen dig i beskrivningen ovan?
Då ser vi fram emot din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1428".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lotten Ekelund lotten.ekelund@grundskola.goteborg.se 031-3674329
