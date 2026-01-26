Speciallärare med inriktning musik till Sanda anpassad gymnasieskola
2026-01-26
Lärglädje börjar med dig.
Vill du bli vår nya musiklärare och vara en del av en engagerad och professionell personalstyrka som med glädje antar de utmaningar det innebär att verka i en framgångsrik skola. Vill du vara med och bidra till högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Då är det här jobbet för dig!
Välkommen till oss
Sanda anpassade gymnasieskola är en del av Sandagymnasiet. Skolan har en tydlig idrottsprofil där Sanda Idrottscentrum är en del av verksamheten. På skolan går det ca 1200 elever och i organisationen finns ca 200 personal. Du möter en arbetsplats i Jönköpings Kommun där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Sanda anpassad gymnasieskola är en arbetsplats med god utbildningskvalité. Trivsel och arbetsglädje är mycket hög, vilket vår senaste medarbetarenkät vittnar om. Våra gemensamma ledord är Glädje, Engagemang, Trygghet, Utmaning och Professionalism.
Vår skola erbjuder en modern utbildning i fräscha lokaler utrustade med modern teknik där eleverna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Vi arbetar för att ge våra elever en stimulerande skolgång med väl avvägda utmaningar för att göra dem rustade på bästa sätt inför framtiden.https://www.sandauc.se/anpassad-gymnasieskola.html
Ditt nya jobb
Som speciallärare med inriktning på musik och estetisk verksamhet på vår anpassade gymnasieskola arbetar du i första hand med undervisning och de uppgifter som där hör till. Du ingår i ett arbetslag bestående av olika yrkesprofessioner där ni alla arbetar som ett team kring eleverna under deras skoldag. Du kommer undervisa på våra tre olika program; Individuella programmet, programmet för Samhälle, natur och språk samt programmet för Estetiska verksamheter.
I vår verksamhet ska varje elev få möjlighet att utmanas för att nå toppen av sin potential. Du har som uppgift att ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd, flexibel och följsam för varje elevs förutsättningar och behov. Din tilltro till elevernas förmåga att utvecklas ska vara hög och du besitter förmågan att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Hos oss är undervisningen av hög kvalité. Vi sätter ribban högt och skapar en inspirerande lärmiljö varje dag. Därför söker vi dig som vill matcha den nivån - som brinner för att leverera undervisning på topp och bidra till att våra elever får det allra bästa.
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett högpresterande team? Då är du den vi söker!
Din kompetens
Vi söker dig som i första hand är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning och är behörig i ämnet musik och/eller ämnesområdet estetisk verksamhet, alternativt utbildad lärare med behörighet för ämnet musik som är intresserad av att vidareutbilda sig till speciallärare inom området. Du har kunskaper och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) även med teckenstöd (TAKK) och kunskaper och erfarenhet om elever med olika funktionsnedsättningar. Det är önskvärt om du har kunskaper om NPF/Autism samt erfarenhet från anpassad skola (f.d. särskola).
Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisningen. Vi fäster stor vikt i att ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och vilja växa tillsammans med andra i professionen med andra i kollegiet. Personlig lämplighet är av stor betydelse.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och att handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Intervjuer kan ske innan ansökningstiden är slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut tas.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Lena Cervin Lagärde, rektor, tfn 036-107688, mailto:lena.cervin-lagarde@jonkoping.se
Åsa Ytterström, bitr. rektor, tfn 036-107896, mailto:asa.ytterstrom@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
Välkommen med din ansökan till tjänsten som speciallärare på Sandas anpassade gymnasieskola
