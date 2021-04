Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning - Haninge Kommun - Speciallärarjobb i Haninge

Prenumerera på nya jobb hos Haninge Kommun

Haninge Kommun / Speciallärarjobb / Haninge2021-04-08Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Välkommen att utvecklas med oss!Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörningVi kan stolta berätta att inom Svartbäcksskolans rektorsområde finns Haninge kommuns största grundsärskola för åk 1-6.För närvarande har vi tio klasser, varav sju klasser med inriktning mot ämnesområden. Till hösten 2021 ökar vi ut med ytterligare två klasser inom ämnesområden. Vi söker nu en engagerad lärare för ett vikariat under kommande läsår.I rektorsområdet finns också en grundskola för åk F-6 med 420 elever.Vår skola ligger vid Tyresta nationalpark i Haninge kommun med urskogen runt hörnet. Vi har höga ambitioner att ständigt utveckla verksamheten genom att vara en attraktiv skola där alla elever får plats och där vi jobbar tillsammans med målet i sikte för att skapa goda förutsättningar för ett bra framtida liv för elever. Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling av verksamheten, där höjda resultat, ökad likvärdighet samt tillgänglig lärmiljö står högt på agendan. Vår skolmiljö är kreativ vilket vi på olika sätt synliggör i lärandet.Vi kan stoltsera med att vi har digitala lösningar för alla klasser på skolan med SmartBoards i alla klassrum och en väl utvecklad digital undervisning.Ditt uppdragSedvanliga läraruppgifter inom grundsärskolan inriktning ämnesområden dvs. du planerar, utför och dokumenterar elevernas utveckling. Det är du som leder det pedagogiska arbetet och handleder elevassistenterna om vilka mål ni arbetar mot samt progressionen i dessa mål. Du måste vara lyhörd och ha lätt för att samarbeta. Du samarbetar med fritidshemmet för att möjliggöra elevens hela läroprocess under dagen. Du ska bedriva en modern och kreativ undervisning och hitta strategier för att nå varje elev och stärka hen i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.Det här söker vi hos digLärarlegitimation för att undervisa i grundsärskolan, inriktning ämnesområden. Du har en god insikt och kunskap om skolans styrdokument. Du använder din kreativitet och kan anpassa ditt förhållningssätt, dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån elevernas behov. Du bedriver en rolig, inspirerande och utmanande undervisning där AKK= Alternativ Kompletterande Kommunikation får stort utrymme. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda digitala verktyg i din undervisning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Det här kan vi erbjuda digEtt utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor.Fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid samt möjlighet till semesterväxling för semesteranställda.Friskvårdscheckar, 1000:-/årVälkommen med din ansökan!Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021 08 12 Visstidsanställning2021-04-08MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-24Haninge kommun5680018