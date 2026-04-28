speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedssättning
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Arbetsuppgifter
* Planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning enligt läroplanen för anpassad grundskola
* Anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, med tydlig struktur, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ett lågaffektivt bemötande
* Arbeta med individuella mål och dokumentation i IUP och andra relevanta underla
* Skapa en trygg, tillgänglig och inkluderande lärmiljö
* Samverka nära med elevassistenter, kollegor, elevhälsa och skolledning
* Ha regelbunden dialog och samarbete med vårdnadshavare
* Bidra till skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande
* Delta i och ibland leda arbetslagsarbete och professionsmöten

Kvalifikationer
* Vi söker en till två legitimerad lärare med behörighet för anpassad grundskola med
God kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och pedagogiska anpassningar
* God förmåga att dokumentera och analysera elevers lärande
* Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola eller särskild undervisningsgrupp
* Kunskap om AKK, TAKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Rektor
Liselotte Granath liselotte.granath@enkoping.se 0171-626737
