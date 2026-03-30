Speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
2026-03-30
Ref: 20260740 Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i elevers liv och bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö? Mellanhedsskolan söker nu 2-3 engagerade speciallärare med inriktning mot anpassad grundskola årskurs 1-9, ämnen och ämnesområden.
Som speciallärare hos oss arbetar du med att undervisa elever mottagna i anpassad grundskola och du är en central del i att skapa en tillgänglig lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i samarbete med kollegor och elevhälsa.
I rollen:
• Planerar och bedriver du undervisning utifrån elevernas individuella behov
• Samverkat du med elevhälsoteam och externa aktörer
• Bidrar du till skolans utvecklingsarbete inom anpassad grundskola
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor och ett starkt elevfokus, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten samt kompetensutveckling och stöd i din profession. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare mot anpassad grundskola är det meriterande.
Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du har en prestigelös personlighet med gruppen i fokus samt att du trivs med att arbeta i lag med andra.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mellanhedskolan har en anpassad grundskola för elever i årskurs 1-9 som läser både mot inriktning ämnen och ämnesområden. I dagsläget har vi 55 elever fördelade på 8 klasser. Vi har även fritidshemsverksamhet och korttidstillsyn för elever över 12 år enligt LSS-lagen. Vår vision är att eleverna ska uppleva en skolgång av trygghet, utveckling och framgång. Att skapa en god lärmiljö, som möter elevernas behov och där eleverna får utvecklas och vara delaktiga ser vi som vårt största uppdrag, för att skapa självständiga individer. Vi arbetar för att skapa en bra social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
