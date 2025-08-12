Speciallärare med inriktning mot den anpassade grundskolan (vik)
2025-08-12
Som speciallärare med inriktning mot den anpassade grundskolan kommer du att undervisa i olika årskurser men ha ansvar som klasslärare i en årskurs 6-8.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med skolans utveckling utifrån prioriterade områden. I tjänsten ingår att kontinuerligt arbeta med extra anpassningar och att ha elevens behov i fokus. Du förväntas ha god IT-vana och kunna integrera digitala lärverktyg och hjälpmedel i undervisningen för att främja elevernas lärande och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Att undervisa i ämnen samt ha det övergripande ansvaret som klasslärare för en klass. Du kommer leda det pedagogiska arbetet för en klass samt arbeta ämnesöverskridande med kollegor på den anpassade grundskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 3-6. Du har dessutom en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har god vana av att använda digitala verktyg i undervisningen och ett starkt engagemang för att möta varje elev utifrån deras individuella behov. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse t.o.m. 2026-06-17. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
