Speciallärare med inriktning matematikutveckling
Hallsbergs kommun / Speciallärarjobb / Hallsberg Visa alla speciallärarjobb i Hallsberg
2025-12-30
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Hallsbergs kommun och Sköllersta skola F-6 söker speciallärare med inriktning matematikutveckling.
Sköllersta skola ligger i Hallsbergs kommun och har cirka 130 elever från förskoleklass till år 6. Sköllersta skola är belägen mitt i Sköllersta tätort med närhet till en grönskande närmiljö. Skolan har stora rymliga lokaler och en god digital infrastruktur. Enhetens geografiska läge innebär stora möjligheter för olika former av utomhusaktiviteter för både elever och personal. Sköllersta ligger ca 2 mil från Örebro och centrala Hallsberg, med goda kommunikationsmöjligheter via lokaltrafiken.
Just nu söker Sköllersta skola efter en legitimerad speciallärare med inriktning matematikutveckling. Har du även varit anställd som förstelärare i matematik, så är det också av intresse. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har lätt att anpassa dig till verksamhetens behov och gillar utvecklingsarbete. Det är meriterande att du har tidigare arbetslivserfarenhet som speciallärare samt har goda kunskaper inom NPF, tillgängliga lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete samt att kunna handleda och fortbilda lärare.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet! Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som strävar efter att skapa och upprätthålla professionella, goda och förtroendefulla relationer. I dina arbetsuppgifter ingår det bland annat att:
• Arbeta med elevgrupper och enskilda elever utifrån upprättad planering eller inom ramen för åtgärder inom särskilt stöd
• Aktivt bidra till utveckling av lärmiljöer, ledning och stimulans samt pedagogik, didaktik och ledarskap i klassrummet.
• Driva arbetet med ledning och stimulans, samt extra anpassningar
• Arbeta med insatser, följa upp, analysera och dokumentera inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på individ- och processnivå.
• Ge handledning, konsultation och kompetensutveckling till personal.
• Genomföra kartläggningar, analyser och utredningar.
• Hantera kontakter med personal, vårdnadshavare och elever samt andra interna och externa kontakter.
• Stödja pedagogerna i arbetet med pedagogiska planeringar, pedagogiska utredningar, utvärdering av undervisningen och uppföljning av insatser.
Som framtida medarbetare i Hallsbergs kommun efterfrågar vi att du som sökande:
• Har en positiv elevsyn och kan forma kunskapsutvecklande lärmiljöer utifrån elevernas förutsättningar och behov.
• Har hög social kompetens med god förmåga att samverka och samarbeta.
• Uppvisar ett professionellt bemötande och kan skapa och vårda goda relationer.
• Kan arbeta självständigt, reflekterande och med god analysförmåga.
• Är kontinuerligt lösningsorienterad och kan arbeta mot mål på kort och lång sikt.
• Besitter en god digital kompetens
På Sköllersta skola kommer du trivas med kollegor som arbetar för elevernas bästa, där vi tillsammans tar ett stort ansvar för att vårda goda relationer, bedriva utvecklingsarbete samt upprätthåller ett positivt arbetsklimat. Vi ska höga men rimliga förväntningar på oss själva och på varandra.
Att ha duktiga pedagoger är viktigt för oss, därför erbjuder vi dig som anställd i Hallsbergs kommun:
• Friskvårdsbidrag via Epassi.
• Möjlighet till förmånscykel och förmånsbil.
• Goda utvecklingsmöjligheter, individuellt och tillsammans med kollegor i på enheten och i kommunens olika ämnesnätverk.
• En god arbetsmiljö med tillgång till IKT, såväl när det gäller teknik som personligt stöd.
• Ett inspirerande och roligt arbete på en trevlig skola med engagerade medarbetare och barn i en skola med stora möjligheter.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%. Ferietjänst eller semestertjänst efter önskemål.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-18. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningsprocessen så tveka inte att söka redan idag. Tillträde VT26 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Rektor
Niklas Avenstierna niklas.avenstierna@edu.hallsberg.se 0582-686307 Jobbnummer
9665737