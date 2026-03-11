Speciallärare med inriktning matematik till Tanumsskolan 7-9
Tanums kommun / Speciallärarjobb / Tanum Visa alla speciallärarjobb i Tanum
2026-03-11
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-03-11Beskrivning
Tanumskolan är en F-9 skola i Tanums kommuns centralort Tanumshede.
Skolan har ca 520 elever, varav ungefär 290 elever på 7-9. Nyfikenhet, Engagemang, Trygghet och Tolerans är ledord som vi värderar högt och utgår från i planeringen av vår verksamhet. Hos oss ser alla sitt uppdrag som gemensamt och där alla har en viktig funktion.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del i vårt stödteam. I teamet finns speciallärare/specialpedagog i svenska, speciallärare i engelska speciallärare i ma samt en lärare i svenska som andraspråk. I ditt arbete kommer du att vara behjälplig när pedagogerna gör pedagogiska utredningar, ge insatser på både grupp- och individnivå, samt stötta lärarna med anpassningar i lärmiljön.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Ett krav är att du är legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning matematik. Meriterande är om du har arbetat mot 7-9.
Du har en god förmåga att se alla elevers unika behov utifrån olika perspektiv samt förmågan att hitta de lösningar som passar bäst för varje elev. Du är bra på att samarbete med föräldrar, lärare och andra yrkeskategorier som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas hälsa och kunskapsutveckling. Du är självgående och ansvarstagande. Du är tydlig i ditt ledarskap, strukturerad och väl insatt i skolans styrdokument. Vi ser också att du som person är positiv, flexibel och har en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten som speciallärare är en visstidsanställning på 50 % med tillträde 11 augusti 2026 eller under vårterminen 2026.
Upplysningar
Rektor Camilla Odinger, 0525-18395Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast 22 mars 2026.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister behöver visas upp före anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumskolan 7-9 Kontakt
Camilla Odinger 0525-18395 Jobbnummer
9790534