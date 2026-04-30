Speciallärare med inriktning matematik till Söderkullaskolan
2026-04-30
Ref: 20261067 Publiceringsdatum2026-04-30
Vi söker nu en speciallärare med inriktning matematik som vill vara med och göra skillnad för våra elever i årskurs 7-9.
Som speciallärare hos oss är ditt huvuduppdrag att undervisa i vår flexgrupp, där elever får en stödinsats i matematik under en begränsad tidsperiod (med viss möjlighet till förlängning). I ditt uppdrag ingår också att arbeta med lärmiljön samt med att stödja lärarna kring elever i behov av stöd. Du deltar på ämneslagsmöten där du samarbetar med matematiklärarna, bidrar med ett speciallärarperspektiv och handleder lärarna kring elever i behov av stöd. Tillsammans tar ni ett gemensamt helhetsansvar för eleverna och undervisningen genom att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön. Ni analyserar resultaten från screening och kartläggning och planerar utifrån denna analys de stödinsatser och anpassningar som behövs för elever i behov av stöd. Du kommer också ha ett nära samarbete med specialläraren i sv/sva och tillsammans med specialpedagog samt biträdande rektor följer ni upp resultatet av undervisning och insatser på individ- och gruppnivå som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra och regelbundet utvärdera dina insatser. Du håller dig uppdaterad med den senaste forskningen inom ditt område. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker har en speciallärarexamen med inriktning matematik och är legitimerad grundskollärare för elever i åk 7-9. Du har också mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare på högstadiet.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och tillämpar dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och har goda kunskaper om relevanta digitala verktyg. Du ska kunna arbeta såväl tillsammans med undervisande lärare i klassrummet som med mindre grupper och enskilda elever. Ditt förhållningssätt är inkluderande.
Du har goda kunskaper om och ett gediget intresse för matematikinlärning. Du behöver ha många olika metoder i din verktygslåda för att kunna stötta både lärare och elever på bästa sätt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna kunskapsmässigt.
Du har ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt, lätt för att samarbeta, samt ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 860 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla lyckas, känner trygghet och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska där en klass i varje årskurs läser engelska i ett högre tempo.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10 aug eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
