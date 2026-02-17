Speciallärare med inriktning matematik till Östraby skola F-6
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Östraby skola är en F-6 skola med ett elevunderlag på 125-145 elever. Östraby skola ligger i en trevlig by på landsbygden. På skolan har vi en hög behörighet och kompetens hos våra lärare där målet är att alla elever ska lyckas.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Hörby kommun stärker nu arbetet med elevernas måluppfyllelse i svenska och matematik genom att anställa speciallärare till våra F-6skolor.
Satsningen på Östraby skola syftar till att ytterligare höja kvaliteten i matematikundervisningen, öka likvärdigheten och säkerställa att fler elever når kunskapsmålen. Som speciallärare i matematik kommer du att arbeta med elevgrupper tillsammans med pedagoger med både förebyggande och individanpassade insatser för en ökad måluppfyllelse. Du kommer även bidra med din kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Undervisa elever i mindre grupper
• Samverka med pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare
• Bidra till skolans utvecklingsarbete kring tillgänglig undervisning och inkluderande lärmiljöer
• Bidra i skolans systematiks kvalitetsarbetetKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med speciallärarexamen inriktning matematik.
• Alternativt behörig matematiklärare åk 1-6 med minst 5 års erfarenhet i närtid av matematikundervisning.
• Det finns dokumenterad erfarenhet med goda resultat inom matematik.
• Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Är tydlig, strukturerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
• Har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet där vi arbetar tillsammans för elevernas bästa
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande att:
• Jobbat som förstelärare i matematik under de senaste åren.
• Vidareutbildning inom matematik eller didaktik.
Vi erbjuder:
* En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar
* Kollegialt samarbete i ett erfaret och kunnigt kollegium
* Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
