Speciallärare med inriktning matematik åk F-7 - Rosendals skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Speciallärarjobb / Uppsala Visa alla speciallärarjobb i Uppsala
2026-04-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du arbeta på en skola där samarbete, utveckling och höga förväntningar på alla elevers lärande genomsyrar vardagen? Hos oss får du en betydelsefull roll där du gör verklig skillnad - både för elevernas utveckling och för skolans pedagogiska arbete. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en engagerad och kompetent speciallärare med inriktning matematik till årskurserna F-7. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära elever och kollegor i en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och höga ambitioner för alla elevers lärande.
Rosendals skola är en F-9 skola med undervisning i den nybyggda skolan i Rosendal. Vi har fullt utrustade lokaler för att bedriva undervisning för cirka 700 elever i alla ämnen. Skolan ligger i västra delen av Rosendal och gränsar till Stadsskogen. Vi arbetar med IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan) för att skapa en positiv grundsyn bland alla på skolan. Vi har ett fullt utbyggt elevhälsoteam och jobbar mycket med värdegrund och trygghet.
Högstadiet har fyra paralleller och F-6 växer. Till hösten är det två paralleller åk F- 5 och en parallell åk 6.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du främst med:
Undervisning och stöd i matematik för elever i årskurserna F-7.
Kartläggning, planering och uppföljning av elevers kunskapsutveckling.
Att tillsammans med undervisande lärare analysera resultat och utveckla undervisningen.
Handledning av personal kring extra anpassningar och särskilt stöd.
Aktivt deltagande i elevhälsoteamets arbete.
Uppdraget är både operativt och strategiskt och ger goda möjligheter att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och speciallärarexamen inriktning matematik. Du behöver tidigare erfarenhet av undervisning i matematik. I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som skapar engagemang och leder till elevernas lärande och utveckling. Du arbetar målinriktat utifrån läroplan och uppsatta mål, med tydligt fokus på resultat. När förutsättningar eller mål förändras anpassar du ditt arbetssätt på ett flexibelt sätt.
Du samarbetar väl med kollegor, elever och vårdnadshavare och bygger trygga relationer genom ett lyhört och professionellt bemötande. Du lyssnar, kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt. Med god pedagogisk insikt har du förståelse för hur elever tar till sig kunskap och hur olika förutsättningar påverkar lärandet. Du anpassar undervisning, kommunikation och metoder utifrån elevernas behov och skapar en inkluderande lärmiljö. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar för undervisning, bedömning och uppföljning.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Beatrice Strandin, biträdande rektor, 018-726 27 58.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Beatrice Strandin beatrice.strandin@uppsala.se
9856775