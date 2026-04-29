Speciallärare med inriktning läs- och skriv sökes till Skottorpsskolan
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Skottorpsskolan är en F-6 skola med 300 elever till hösten som kompletteras med ett fritidshem. Skottorpsskolan arbetar utifrån visionen "Värdefulla tillsammans" där vi arbetar medvetet med att stärka elevernas trygghet i olika sammanhang. Vi strävar efter att alla elever ska uppleva undervisningen som meningsfull där delaktighet och inflytande är centralt. Vi har ett varierat arbetssätt som utgår från elevernas intresse och förutsättningar. En framgångsfaktor i undervisningen är lärarnas relationella ledarskap där vi utgår från elevers behov och förutsättningar i undervisningen. Vi har ett nära arbete med Högskolan i Halmstad då vi är en övningsskola vilket bl a innebär att vi regelbundet tar emot studenter.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Speciallärartjänsten är på 80 % och beroende på behörighet och kompetens kan eventuellt 100 % erbjudas.
Som speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling har du ett stort engagemang och en mycket god kunskap inom tidig läs- och skrivinlärning. Du arbetar både direkt med elever och tillsammans med personal för att utveckla vår undervisning. I uppdraget ingår det att handleda pedagoger, bidra med specialpedagogisk kompetens i det kollegiala lärandet, analysera resultat samt genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar kopplade till elevers behov av stöd. Du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter såväl som i nära samarbete med skolans speciallärare med inriktning matematik.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar nära personalen. I rollen bidrar du aktivt till skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete samt samarbetar med lärare och arbetslag för att skapa tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser för elever i behov av stöd.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling och/eller har annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1 tjänst
Tillträde 2026-08-11 eller enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Skottorpskolan F-6 Kontakt
Jeanette Hafström 043026664
