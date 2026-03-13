Speciallärare med inriktning läs och skriv till Vetterstorpsskolan
2026-03-13
Som speciallärare på Vetterstorpsskolan blir du en viktig del av ett engagerat elevhälsoteam. Här får du arbeta nära elever och pedagoger för att skapa en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Du kommer också vara en viktig del i uppförandet av en Lärstudio. Välkommen med din ansökan!
Som speciallärare har du en betydelsefull roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete där du ger råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda elever. Du representerar elevhälsoteamet och samarbetar nära lärare för att identifiera elevers pedagogiska behov genom kartläggningar, utredningar och arbete med åtgärdsprogram samt uppföljning av extra anpassningar.
Arbetet sker i team i nära samverkan med specialpedagog och pedagoger, där du är en viktig resurs i analysen av elevresultat och i planeringen av pedagogiska åtgärder. Du samarbetar även med rektor och övriga professioner inom elevhälsan kring elever i behov av stöd och bidrar till att utveckla elevhälsoarbetet på organisatorisk nivå. Med god förmåga att lyssna in och inkludera kollegor i gemensamma beslut skapar du förutsättningar för ett utvecklande samarbete och tillgängliga lärmiljöer. I uppdraget ingår även att arbeta med enskilda elever eller elevgrupper, där du anpassar material och undervisningsupplägg utifrån elevernas behov.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med examen som speciallärare, i första hand med inriktning läs och skriv, men även inriktning matematik är relevant. Du har goda kunskaper att hantera dator och andra tekniska hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Du har ett intresse för elever och deras individuella förutsättningar för inlärning och utveckling, samt goda kunskaper i svenska både tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete inom skolverksamhet eller som speciallärare ser vi det som en fördel för tjänsten.
Du som person är trygg, lugn, kommunikativ och har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du har också förståelse för det specialpedagogiska uppdraget och vikten av att bygga relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du anpassar dig lätt till nya situationer och du bidrar gärna med egna idéer och förslag, samt driver utvecklingsprocesser självständigt. Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du visar ett stort engagemang i din roll och vill jobba tillsammans med oss för att ge barnen en trygg och likvärdig skolgång.
Vi erbjuder
På Vetterstorpsskolan blir du en del av ett engagerat, prestigelöst och varmt kollegium som arbetar tillsammans för att varje elev ska lyckas. Vi är en levande skola som präglas av glädje, nyfikenhet och lust till lärande, där elevernas trygghet, delaktighet och utveckling står i centrum.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med kompetenta och stöttande kollegor. Vår skolledning värnar om ett nära samarbete, uppmuntrar initiativtagande och ser professionell utveckling som en självklar del av vardagen.
Läs gärna mer om vår skola: Vetterstorpsskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/vetterstorpsskolan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
