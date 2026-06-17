Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Vänersborg Visa alla speciallärarjobb i Vänersborg
2026-06-17
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Vill du dela med dig av din kompetens i ett betydelsefullt arbete hos oss på Mariedalskolan? Vi söker nu dig som vill bli en del av vår skola och arbeta tillsammans med oss för våra elevers bästa.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vårt professionella team och arbeta för och med våra elever i anpassad grundskola. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning och dokumentation. Du leder arbetet i arbetslaget bestående av resurspersoner och resurspedagoger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola.
Alternativt Legitimerad lärare.
Speciallärarutbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Du ska ha erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola. Vi ser också som en viktig erfarenhet att du har arbetat med elever med olika funktionsvariationer inom andra verksamheter.Anställningsvillkor
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte tas i anspråk inom ordinarie organisation.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Mikael Andersson mikael.andersson01@vanersborg.se 0521-721387 Jobbnummer
9968937