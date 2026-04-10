Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Arbetsbeskrivning: Vill du göra skillnad varje dag?
Dibber Rullen anpassad grund- och gymnasieskola i Solna söker en ny speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning! Vill du bidra till att ge alla elever rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar? Vill du gå till jobbet med syftet Lärande för ökad livskvalité? Är Du den vi söker?
Rullen är en anpassad grund- och gymnasieskola som riktar sig till elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Vår elevgrupp har intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder eleverna en miljö där det finns en övertygelse om att alla barn kan utvecklas. Vi tar emot mellan 22-24 elever och varje mentorsgrupp består av 5-7 elever.
Vår verksamhetsidé är Rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar. Det är också ett löfte till våra elever och vårdnadshavare.Rullen erbjuder: Förskoleklass, årskurs 1-9 anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, fritidshem och korttidstillsyn 9§ LSS (komplement till skola).
Uppdraget är att bedriva skola där alla elever ges förutsättning att uppnå förmågor enligt gällande kursplan på för individen meningsfull och stimulerande nivå. Målet är en individ med kunskaper och värden som med sin unika egenart deltar i samhället.
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer. Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet).
Är du den vi söker?
Du delar Dibbers pedagogiska förhållningssätt som handlar om att arbeta med omsorg för att utveckla egenvärde, empati och inkludering. Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer och arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl kring eleverna i undervisningen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag. Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar dina elevers och kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya lärdomar och upptäckter. Om rollenSom lärare på en Dibberskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Du ansvarar för att genomföra planering, undervisning, dokumentation och utvärdering av undervisningen tillsammans med ditt arbetslag. Dibber Rullens elever har stort behov av stöd i omvårdnadssituationerna och det omvårdande arbetet är en del av ditt läraruppdrag. Du bedriver undervisning i simbassäng varje vecka och Dibber Rullens elever rider som en del av sin skolundervisning. Du behöver därför tåla klor och pälsdjur.
Dina kvalifikationerVi söker dig som är legitimerad förskollärare/lärare och som har en speciallärarutbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, alternativt dig som är legitimerad förskollärare/lärare och som har påbörjat speciallärarutbildning. Du kommer arbeta med elever som läser ämnesområden och du har också arbetsledande ansvar för elevassistenterna i ditt team. Du har kvalifikationerna nedan.
Tydlig ledare
Förmåga att bygga förtroendefulla relationer
Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
Förmåga att planera och organisera sitt arbete
Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av AKK, alternativ kompletterande kommunikation. På Rullen arbetar vi med PODD (Pragmatisk Organiserade Dynamiska Displayer) som "skol-AKK", merparten av eleverna är preverbala och talar inte ännu.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2613-44098306".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
Eva Svensson Savilahti eva.s.savilahti@dibber.se 0767645020
