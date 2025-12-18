Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen
2025-12-18
Publiceringsdatum 2025-12-18
Vill du dela med dig av din kompetens i ett betydelsefullt arbete hos oss på Mariedalskolan? Vi söker nu dig som vill bli en del av vår skola och arbeta tillsammans med oss för våra elevers bästa.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vårt professionella team och arbeta för och med våra elever i anpassad grundskola. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning och dokumentation. Du leder arbetet i arbetslaget bestående av resurspersoner och resurspedagoger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola.
Alternativt utbildade förskolelärare.
Speciallärarutbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Du ska ha erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola. Vi ser också som en viktig erfarenhet att du har arbetat med elever med olika funktionsvariationer inom andra verksamheter.Anställningsvillkor
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Erika Halma 0521-721041 Jobbnummer
9651916