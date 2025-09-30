Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Björkängens anpassade 1-6 - skola ligger i centrala Söderköping med gångavstånd till stadens attraktioner och grönområden. Skolan ligger bredvid F-6 grundskolan Björkhagaskolan, vilken vi delar skolgård och samarbetar med. Sedan vi flyttade in i lokalerna 2022 har verksamheten vuxit och elevantalet ökat.
Hos oss arbetar vi aktivt med utveckling av verksamhetens kvalitet där undervisningen står i fokus. Våra elever läser antingen ämnen eller ämnesområden. Andel elever som läser ämnesområden och som har flera olika funktionsvariationer har ökat främst i de yngre åldrarna. Som speciallärare hos oss får du hitta kreativa sätt att ge dem förutsättningar att utveckla alla sina förmågor. Vår målsättning är att alla elever ska vara delaktiga och att undervisning sker i grupp. Vi arbetar för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själva.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning för arbete med planering, undervisning och bedömning inom både ämnen och ämnesområden i vårt nuvarande åk 1-3. Du är mentor för ett antal elever i din klass. Specialläraruppdraget innebär dessutom att du är ett stöd för kollegor och i förlängningen att du tar ett extra ansvar för den pedagogiska utvecklingen, elevhälsofrågorna och stödprocessen.
Som behörig speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam samt i vår pedagogiska utvecklingsgrupp. Du har också ett särskilt ansvar för att driva den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag och på hela skolan tillsammans med lagledaren i det andra arbetslaget. Till din hjälp har du förutom dina kollegor även vår verksamhetsutvecklare som arbetar övergripande med anpassad grund och gymnasieskola i Söderköping. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du har kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning, olika diagnoser och hur dessa kan ta sig uttryck, samt har strategier för att bemöta och stödja eleverna utifrån sina förutsättningar. Du är väl insatt i styrdokumenten för anpassad skola. Du använder alternativa kommunikationssätt som t ex TAKK och bildstöd. Du är förtrogen med digitala lärverktyg och vet i vilket syfte dessa kan vara ett hjälpmedel i lärandet.
Du har god social kompetens och samarbetsförmåga. Du ser möjligheter framför svårigheter och har lätt att ställa om till förändrade förutsättningar.
I mötet med eleverna är du lugn och tillämpar ett lågaffektivt bemötande. Du verkar aktivt för att skapa trygghet för varje elev. Du har också en god och professionell relation till vårdnadshavarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster:1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: 7/1 2026
Ansök senast: 251015
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan en anställning erbjuds.
