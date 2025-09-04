Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
2025-09-04
"Det roligaste med att jobba på den anpassade grundskolan är att se hur våra elever med funktionsvariationer utvecklas och trivs "
- Lärare på den anpassade grundskolan
Vår elevgrupp blir större så nu söker vi dig som är legitimerad speciallärare med inriktning IF till Anpassad grundskola för undervisning i ämnen 4-6.
Sök till oss, en inkluderande och hjälpsam arbetsplats att trivas på!
Tillsammans arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Som speciallärare bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och du ger våra elever goda förutsättningar att växa och att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer
Vår anpassade grundskola är en del av norra rektorsområdet. Här går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Vi är uppdelade i ämnen och ämnesområden. Vår anpassade grundskola har elever från årskurs 1 till 9 och totalt har vi ca 50 elever.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisningen för våra elever. Uppdraget innebär också att du ska planera dina elevresursers arbetsuppgifter och tillsammans med dem ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Vi är team som hjälper och stöttar varandra. Förutom den kunskapsmässiga utvecklingen behöver eleverna också stöd i sin sociala utveckling. Våra elever har ofta omsorgsbehov som du behöver hantera. Ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra myndigheter är nödvändigt för elevernas bästa.
Som stöd i arbetet har du fler speciallärare och elevhälsoteam med skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolkuratorKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
I den här tjänsten är samarbete A och O, vilket bland annat innebär att du har en god förmåga att lyssna och kommunicera. Med ditt flexibla och positiva förhållningssätt ser du möjligheterna och fördelarna med förändringar och ändrade förutsättningar.
Du är stabil och har förmågan att behålla ditt lugn och kunna ha fokus på rätt saker även när arbetsdagen inte blir som du har planerat.
Du är en "fena på att skapa kontakter och underhålla dina relationer samt har förmågan att sätta dig in i elevernas, kollegornas och vårdnadshavarnas perspektiv.
För att lyckas i den här tjänsten är det viktigt att du är tydlig och att du har god förståelse för elevernas olika förutsättningar så att du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till den enskilde eleven och gruppen.
Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven.
Intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande så sök till oss redan idag!
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
