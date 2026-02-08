Speciallärare med inriktning IF till Västra Berga anpassad grundskola
2026-02-08
Vill du arbeta på en skola där samarbete, utveckling och inflytande är en naturlig del av vardagen? Vi söker nu en engagerad pedagog som vill leda och utveckla undervisningen för våra elever på högstadiet inom anpassad grundskola.
Om arbetsplatsen
Västra Berga anpassad grundskola är en åk 1-9 skola med inriktningar ämne och ämnesområde. Vi delar skolan med grundskolan och hos oss går det totalt ca 370 elever. Skolan präglas av starka resurser, ett inkluderande förhållningssätt och en tydlig vilja att ständigt utveckla vår verksamhet. Kommunikation är en grundpelare i vår skolkultur. Den främjar tillgänglighet, social gemenskap och lärande - och ses inte bara som ett verktyg, utan även som ett mål i sig.
Hos oss möts du av en välkomnande atmosfär och en kultur som präglas av kollegialt stöd. Vi värdesätter din professionella expertis och uppmuntrar till kreativitet, reflektion och egna initiativ.
Som anställd hos oss får du:
• Ett omväxlande och stimulerande arbete med stort eget ansvar.
• Nära stöd från skolledningen och ett starkt pedagogiskt sammanhang.
• Ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr/år samt en rökfri och hälsofrämjande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare hos oss är undervisningen i klassrummet din centrala arena. Du har ett övergripande ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i samtliga ämnen för årskurs 7-9. En viktig del av uppdraget är att agera pedagogisk ledare genom att leda och fördela arbetet för klassens elevassistenter, med målet att skapa en strukturerad och stimulerande lärmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bedriva undervisning i ämnen tillsammans med en lärarkollega och elevassistenter.
• Ansvara för pedagogisk dokumentation, mentorskap och kontinuerlig samverkan med vårdnadshavare.
• Leda och samordna det pedagogiska arbetet för elevassistenterna.
• Samverka nära arbetslag, elevhälsoteam och skolledning för att optimera elevernas utveckling.
• Utforma undervisningen så att varje elev ges förutsättningar att nå sin fulla potential och maximal självständighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF) med dokumenterad erfarenhet av undervisning inom anpassad grundskola. Gärna med behörighet i ämne som Ma, No, Sv/SvA.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Ledarförmåga: Du är trygg i att leda andra vuxna i klassrummet och kan tydligt delegera arbetsuppgifter.
• Relationsskapande förmåga: Du är lyhörd, har höga förväntningar på dina elever och förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer.
• Struktur och tydlighet: Du kan skapa studiero och anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella behov, intressen och utvecklingsnivå.
• Samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i team och är en god kommunikatör i kontakten med kollegor och vårdnadshavare.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Biträdande rektor
Marlene Schiren marlene.schiren@helsingborg.se 076-8704065 Jobbnummer
9729724