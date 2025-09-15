Speciallärare med inriktning IF till Västra Berga anpassad grundskola
2025-09-15
Om arbetsplatsen
Västra Berga anpassad grundskola är en 1-9 skola med inriktningar ämne och ämnesområde. Vi delar skolan med grundskolan och det går totalt ca 370 elever. Skolan präglas av starka resurser, ett inkluderande förhållningssätt och en tydlig vilja att ständigt utveckla vår verksamhet. Kommunikation är en grundpelare i vår skolkultur. Den främjar tillgänglighet, social gemenskap och lärande - och ses inte bara som ett verktyg, utan även som ett mål i sig.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola där du får vara med och påverka, där samarbete och utveckling är en självklar del av vardagen? Vi söker nu en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller behörig lärare som har erfarenhet av att undervisa våra ämnesområdes elever på mellanstadiet. Har du tidigare arbetat som elevassistent ser vi det som meriterande då det är viktigt att du är en lagspelare. Undervisningen i klassrummet är centralt och du måste vara den som kan leda och fördela arbetet med eleverna.
I ditt uppdrag ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning, pedagogisk dokumentation, mentorskap, kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare, leda och fördela det pedagogiska arbetet till elevassistenterna samt samarbeta i arbetslaget, elevhälsa och skolledning.
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet med målet att varje elev ska nå sin fulla potential utifrån sina individuella behov och förutsättningar.
Hos oss får du ett varmt välkomnande, god stämning och möjlighet att arbeta utifrån din professionella identitet. Vi värdesätter din pedagogiska kompetens och uppmuntrar initiativtagande, kreativitet och reflektion.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är speciallärarexamen med inriktning IF eller legitimerad lärare som har erfarenhet av undervisning i åk 4-6 ämnesområde - vi ser potential och engagemang som en viktig tillgång.
För att lyckas med ditt uppdrag behöver du ha god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga (AKK) samt förmåga att skapa trygghet, struktur och tydlighet. Du har ett stort intresse för att möta elever utifrån deras individuella behov och din undervisning bygger på elevernas intressen, erfarenheter och utvecklingsnivå.
Vi erbjuder dig nära ledarstöd och ett kollegialt sammanhang där du inte står ensam i din roll.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-28, urval till intervjuer görs löpande
Anställningsform: Ferietjänst, Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Tidigast 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Grundskola, 0704-33 61 40
Sveriges lärare Facklig organisation helsingborg@sverigeslarare.se Jobbnummer
