Speciallärare med inriktning IF till Svartedalsskolans anpassade grundskola
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17
Vår skola behöver en till speciallärare som vill vara med och göra skillnad!
Svartedalsskolan ingår tillsammans med Landamäreskolan i ett gemensamt utbildningsområde (SvaLan). Två skolor som just nu är inne i en omfattande process med nya, fantastiskt spännande och pedagogiskt anpassade lokaler.
Landamäreskolan F-3 är en skola för 400 grundskoleelever, med tillhörande anpassad grundskola för de yngre eleverna. Svartedalsskolan har en ny skolbyggnad sedan 2020. Här går 700 elever i de äldre åldrarna. Även Svartedalsskolan har en anpassad grundskola men för elever i årskurs 4-9.
På våra anpassade grundskolor läser eleverna med inriktning ämne och med inriktning ämnesområden. SvaLans anpassad grundskola är en färgglad och utvecklingsinriktad skola med strävan att -i samspel med aktuell forskning, en föränderlig omvärld och ett nytt tempo - förnya vårt tänkande och vår praktik.
Därför vill vi att du är öppen, nytänkande, modig och aktiv i skolans pedagogiska samtal. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och har under flera år arbetat fram en gemensam grund för förhållningssätt. Vi använder oss även av tecken som stöd och digitala verktyg i vår verksamhet.
Här får du chans att möta elever från alla världens hörn som ger dig givande möten varje dag.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är behörig lärare för årskurs 4-9 och som vill jobba som klasslärare för en grupp med 6-8 elever med inriktning ämne. Du ingår i arbetslag tillsammans med fritidshemspersonal, ämneslärare, lärarassistenter och elevassistenter.
Som speciallärare är du ansvarig för den pedagogiska planeringen och undervisningen för ett antal elever. Du ansvarar för utvecklingssamtal, att en individuell utvecklingsplan upprättas i dialog med vårdnadshavare samt för skriftliga omdömen utifrån kunskapskraven. Detta sker i samverkan med kollegorna i arbetslaget som består av lärare i fritidshem, lärarassistent ämneslärare och elevassistenter. Ett nära samarbete i arbetslaget är även utgångspunkten för det elevnära arbetet. Att leda andra vuxna är en stor och viktig del av arbetet.
I rollen som speciallärare ser vi även att du är aktiv och drivande i den lokala pedagogiska planeringen som sker på skolan läsårsvis samt verkar för att skolans utveckling förs framåt. I tjänsten ingår samarbete med aktörer utanför skolan exempelvis Habilitering, DART och SPSM. Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare för årskurs 4-9 med påbyggnad speciallärarexamen inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Även du som just nu studerar till speciallärare är varmt välkommen med din ansökan. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med barn med olika typer av funktionsvariationer inom exempelvis NPF eller Downs syndrom.
Vi ser mycket positivt på om du har erfarenhet av TAKK och AKK och/eller språkutvecklande arbetssätt. Har du erfarenhet av att arbeta inom anpassad grundskola är det meriterande. Det är också meriterande om du har arbetet i en mångkulturell miljö.
Personliga kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du kunna skapa goda relationer med vårdnadshavare, med respekt och omsorg för eleven. Du ser möjlighet till förändringar och bidrar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Som person tycker du att det är roligt och utvecklande att arbeta med barn med särskilda behov och brinner för att få vara en viktig del i deras utveckling. Ser du möjligheter och finner glädje i att skapa en så utvecklande, inspirerande och utmanande skoldag som möjligt kan du vara den vi söker. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Riley Wennerberg, Sveriges Lärare riley.wennerberg@grundskola.goteborg.se 031-7015526 Jobbnummer
9860620