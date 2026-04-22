Speciallärare med inriktning IF till Gärdssåskolan anpassade grundskola
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Välkommen till Gärdsåsskolan! Vi är i förändring och till höstterminen 2026 blir vi en F-9 skola samt startar en anpassad grundskola 7-9. Det är till vår anpassade grundskola vi söker engagerade speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Var med och forma en nystartad verksamhet med oss!Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare ansvarar du för att planera, genomföra och anpassa undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar och behov. I uppdraget ingår förutom undervisning att jobba elevstödjande i mat-, rast och hygiensituationer.
I arbetet använder vi tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande som grund för att skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö. Ett centralt fokus är att utveckla elevernas kommunikativa förmågor, både som stöd i kunskapsutvecklingen och som en viktig del i att stärka deras självständighet och livskvalitet.
I rollen ingår även att handleda kollegor i pedagogiska frågor samt bidra med konsultation och stöd till vårdnadshavare. Du genomför pedagogiska kartläggningar, analyserar behov och är delaktig i att utveckla arbetssätt och strukturer tillsammans med skolledningen. På så sätt blir du en viktig del i skolans övergripande utvecklingsarbete.
Om skolan
Gärdsåsskolan är denna termin en skola med årskurserna 4-9, men kommer inför hösten 2026 bli en F-9 skola. Från och med hösten 2026 kommer Gärdsåsskolan även att ha anpassad grundskola i årskurserna 7-9. Skolan har plats för cirka 660 elever och ligger vid Kortedala torg. Det finns goda kommunikationer hit. Här vill vi att varje elev ska känna lust att lära och få möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen. Vi arbetar också för att stärka elevernas sociala kompetens, kreativitet och ansvarstagande - viktiga egenskaper både i skolan och i livet!Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand som är legitimerad lärare samt speciallärare med inriktning IF. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
Som person har du förmåga att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll vilket innebär att du bemöter elever och vuxna på ett lösningsfokuserat och lågaffektivt sätt.
Stämmer beskrivningen in på dig? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
411 10 GÖTEBORG
Grundskoleförvaltningen
Joachim Varga, Sveriges Lärare joachim.varga@fvsverigeslarare.se 031-7015538
