Speciallärare med inriktning IF till Brickebackens AGR
Örebro kommun / Speciallärarjobb / Örebro Visa alla speciallärarjobb i Örebro
2025-08-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du redo att bli en del av en verksamhet där elevens utveckling är i centrum och din pedagogiska kreativitet får blomstra? Sök tjänsten som speciallärare i anpassad grundskola och gör skillnad varje dag!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I tjänsten som speciallärare undervisar du elever med behov av särskilt stöd. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt kan se individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. I tjänsten genomför du pedagogiska utredningar, utformar åtgärdsprogram, följer upp och utvärderar insatta åtgärder. Du kommer att arbeta tillsammans med en grupp elevassistenter med en klass där eleverna läser mot ämnesområden.
Hos oss får du arbeta tillsammans med många erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, utveckling och elevens bästa står i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta främjande och förebyggande samt stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
• följa upp och utvärdera insatta åtgärder samt följa tillsammans med berörda, upp insatser på organisation-, grupp- och individnivå
• visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd samt visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
• vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån specialisering
• i samarbete med elevhälsoteamet genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd gällande språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling för elever
• känna till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Brickebackens anpassade grundskola har i dagsläget ca 60 elever samt lika mycket personal i olika professioner. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv. Vi har elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1-9.
Du kan läsa mer om Brickebackens skola här!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att passa som speciallärare hos oss behöver du i ditt arbete kunna bidra i vår strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag. Du bidrar med ditt arbete till att eleverna ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.
Som person är du trygg och engagerad i din roll, du kan se till helheten och anpassa dig efter behov och situation. Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att framföra budskap utifrån elevernas olika förutsättningar. Som speciallärare är det viktigt att du har förmågan att kunna kommunicera och samverka med elever, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
• speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Om du ej redan har en speciallärarutbildning med inriktning IF kommer du på sikt att behöva läsa in den kompetensen i kombination med arbetet.
Meriterande:
• speciallärarexamen med inriktning mot språk- läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling
• erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av elever med NPFTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 augusti. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9451303