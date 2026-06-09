Speciallärare med inriktning IF till Anpassad grundskola
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2026-06-09
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Speciallärare med inriktning IF till anpassad grundskola – Arenaskolan
Vill du vara med och göra verklig skillnad – varje dag?
På Arenaskolan söker vi nu en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) som vill bli en viktig del av vår anpassade grundskola.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där relationer, trygghet och tillgänglig undervisning står i centrum och där vi varje dag arbetar för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, lyckas och må bra. Uppdraget bygger på att skapa undervisning som möter varje elevs styrkor, behov och framtidsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som speciallärare i vår anpassade grundskola ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar och utbildningens mål. Du arbetar nära elevassistenter, kollegor och elevhälsa för att skapa en sammanhållen och utvecklande skoldag för eleverna.
I uppdraget ingår bland annat att:
planera och genomföra undervisning i anpassad grundskola
skapa strukturerade, tillgängliga och motiverande lärmiljöer
använda tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsformer när det behövs
handleda och samarbeta med elevassistenter i det pedagogiska arbetet
bidra till skolans fortsatta utveckling och kollegiala lärande.
Vi söker dig som:
är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av undervisning inom anpassad grundskola
har god förmåga att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
ser möjligheter och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov
är trygg, lösningsfokuserad och har ett tydligt pedagogiskt ledarskap
trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Därför ska du välja Arenaskolan
På Arenaskolan tror vi på:
✓ Trygghet och studiero
✓ Goda relationer
✓ Tillgänglig undervisning
Vi erbjuder en arbetsplats där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och där elevens lärande alltid står i fokus. Här finns ett nära samarbete mellan professioner och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas.
Välkommen att bli en del av Arenaskolan – där vi tillsammans skapar framtidstro och möjligheter för varje elev.
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning: • uppvisar giltig ID-handling• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisar giltigt körkort• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimationFör vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Rektor
Annelie Granö-Sörell annelie.grano-sorell@timra.se +46701040744 Jobbnummer
9955078