Speciallärare med inriktning grav språkstörning, Liljeskolan F-3
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2026-06-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
På Liljeskolan F–3 går cirka 325 elever och här arbetar omkring 50 engagerade medarbetare. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö där elevernas kunskapsutveckling står i centrum.
Våra ledord är Kunskap, Gemenskap, Trygghet, Glädje och Relationer. Genom ett nära samarbete mellan pedagoger, elevhälsa och skolledning utvecklar vi undervisningen och skapar goda förutsättningar för både elever och medarbetare att lyckas.
Hos oss möts du av engagerade kollegor, hög kompetens och en stark gemenskap där samarbete, utvecklingsvilja och arbetsglädje präglar vardagen.Dina arbetsuppgifter
Liljeskolan F–3 söker en engagerad speciallärare med inriktning grav språkstörning som vill vara med och utveckla en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever.
Som speciallärare arbetar du både elevnära och verksamhetsutvecklande. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samverkar med pedagoger, vårdnadshavare och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
I uppdraget ingår arbete med elever med grav språkstörning samt utveckling av skolans arbete inom språk-, läs- och skrivutveckling. Du bidrar även med specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen och stöttar pedagoger i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och tillgängliga lärmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har speciallärarexamen, gärna med inriktning grav språkstörning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, Kunskap om språkstörning, språkutvecklande arbetssätt och alternativa kommunikationsformer. Vi ser gärna även att du har erfarenhet av pedagogiska kartläggningar och handledning av pedagoger samt kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett relationellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang för elevers lärande. Du är utvecklingsinriktad, lösningsfokuserad och ser både individens behov och verksamhetens utveckling.Anställningsvillkor
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
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231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Amundsen jenny.amundsen@trelleborg.se 0410-734397 Jobbnummer
9953875