Speciallärare med inr intellektuell funktionsneds till Anpassad grundskola
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Speciallärarjobb / Nyköping Visa alla speciallärarjobb i Nyköping
2026-07-09
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Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 36 förskolor, två förskolebussar, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, Anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Vår organisation i Nyköpings kommun
Vår F-9 organisation består av 17 grundskolor och 3 anpassad grundskola. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling.
Fokus de senaste åren har varit att arbeta fram en plan för det systematiska kvalitetsarbetet samt ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt för hela organisationen. Det är viktigt för oss att det på både ledningsnivå samt verksamhetsnivå läggs tid på att arbeta med våra gemensamma frågor, därför finns det på varje skola schemalagd tid varje vecka för konferenser, utvecklingsarbete, samverkansprojekt med mera.
Om rektorsområdet för Anpassad Grundskola
I Nyköpings kommun finns tre anpassade grundskolor som tillsammans utgör ett gemensamt rektorsområde:
• Två låg- och mellanstadieskolor
• En högstadieskola
Tillsammans skapar vi en helhet där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Våra verksamheter genomsyras av trygghet, struktur, tydlighet och ett starkt elevfokus. Här arbetar engagerade medarbetare i nära samarbete med elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer.
Vill du göra verklig skillnad för elever med intellektuell funktionsnedsättning? Skolområdet Anpassad grundskola söker dig, en speciallärare med fokus på det dagliga undervisningsarbetet med våra elever på låg- och mellanstadiet åk 1-6.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som speciallärare på anpassad grundskola, Långsätter, kommer du att planera, genomföra och driva undervisningen med våra elever framåt. Du leder den dagliga undervisningen med stöd av elevassistenter i klassen. Det innebär att du även har en ledande funktion i klassrummet för elevassistenter där ni tillsammans formar ett bra pedagogiskt arbete. Du arbetar systematiskt och utvecklar din undervisning och lärmiljöerna vilket bidrar till att höja kvaliteten i undervisningen för våra elever. I din tjänst ingår även att delta i kollegialt lärande och i andra pedagogiska forum.
Våra elever läser både ämnen och ämnesområden och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna går i mindre klasser och delas under vissa lektioner in i mindre grupper. Undervisningen kan behöva individanpassas men alltid med målsättning att med tid nå hela gruppen genom differentierad undervisning. I arbetslaget finns lärare och andra elevassistenter som du samarbetar nära med. Specialläraren i klassen har i uppdrag att samordna och leda de elevassistenter som finns kopplade till grupp/klass. Vi eftersträvar ett strukturerat och individanpassat arbetssätt där varje elev får utvecklas utifrån sina möjligheter och förmågor.
Du är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbete och tillsammans med dina kollegor söker du bästa möjliga vägar för att nå alla elever genom ett inkluderande förhållningssättKvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad speciallärare och vara trygg med undervisningsprocesser samt strukturerad i ditt arbetssätt. Du som söker ska ha kunskap och erfarenhet av undervisning med elever som har intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar samt god kunskap och kännedom om elever med stora omvårdnadsbehov.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa en trygg och strukturerad lärandemiljö för eleverna. Flexibilitet och lösningsinriktat förhållningssätt är viktiga beståndsdelar i arbetet.
Då arbetet ställer stora krav på att kunna möta många olika elevers behov samt samarbeta med vuxna med olika kompetenser krävs det att du har lätt att samarbeta och samverka i olika miljöer och sammanhang. Du måste vara lyhörd men samtidigt kunna ta egna beslut. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du har erfarenhet och känner dig trygg med att hantera olika sorters hjälpmedel både för inlärning men även fysiska hjälpmedel såsom permobil, ståskal, gåstolar och andra hjälpmedel som behöver tas hänsyn till i arbetet med undervisning.
Personliga egenskaper som krävs för att lyckas i rollen som speciallärare är samarbetsförmåga, ansvarstagande, förtroendeingivande och trygg. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt i svåra och pressade situationer.
Bifoga dokument så som examensbevis, referenser och ditt personliga brev. Bilagor bifogas i din ansökan.
Erfarenhet krävs.
Individuell lönesättning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Rundgatan 11 (visa karta
)
611 83 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
tf. Rektor Anpassad Grundskola
Jenny Törnfelt jenny.tornfelt@nykoping.se Jobbnummer
9997700