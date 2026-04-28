Speciallärare med fokus på skolutveckling till Vivallskolan AGR
Vill du arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där elevernas bästa alltid står i fokus? Välkommen med din ansökan till oss på Vivallaskolans anpassade grundskola!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Då en av våra medarbetare går i pension söker vi en ny lärare till vår anpassade grundskola, som kommer jobba med inriktning mot ämnesområde. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i anpassad grundskola och är väl insatt i denna skolform. I uppdraget kommer du inneha uppdrag som utvecklingsledare vilket innebär att planera och leda utvecklingsarbetet för lärarna inom ämnesområde. Utöver uppdraget med utveckling och arbetslagsledning innebär tjänsten även ett klassläraransvar.
Vi lägger stor vikt vid att skapa och ständigt utveckla kommunikativ tillgänglighet för alla våra elever, vilket bland annat innebär ett aktivt arbete med AKK.
Exempel på arbetsuppgifter:
driva utveckling med verksamhetsnära prioriterade områden tex tillgänglig lärmiljö och AKK och övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete
modellera arbetssätt i verksamheten och ge konkret feedback till kollegor i vardagen
arbeta för att etablera rutiner, tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer inom hela arbetslaget
bidra till ett systematiskt kvalitetsarbete
vara del av ledningsgruppen och organisationsarbetet
ansvara för en klass med ca 5 elever
Om arbetsplatsen
Vivallaskolan ligger på Väster i Örebro. Skolan har ca 600 elever och är en F-6 skola som också har en anpassad grundskola upp till årskurs 6. På skolan arbetar ca 125 personer.
Vår Vision utgår från är att varje enskild elev ska kunna växa till sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar.
Läs mer om vår skola här: https://www.orebro.se/2.748886bc11463dec5c0800026228.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
Som speciallärare hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lyhörd, kommunicerar på ett tydligt sätt och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö för våra elever. Du sätter alltid barnets bästa i fokus och har ett flexibelt och professionellt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor. Du trivs att arbeta i team med kollegor men har också förmåga att enskilt ta ansvar och strukturera upp dina arbetsuppgifter. Utöver detta har du även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Du har god datavana då arbetet innefattar digital dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolans tidigare år, alternativt förskollärarlegitimation
speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola
Meriterande:
erfarenhet av uppdrag inom pedagogisk utveckling
erfarenhet av arbetsledningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 maj.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 749/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO Kontakt
Bitr Rektor
Elisabeth Högberg Eriksson 019 - 21 28 14
