Speciallärare med bred ämneskompetens till Eleonoraskolan

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Arbetsplatsen
Botkyrkas stora skolsatsning Eleonoraskolan är den största och mest moderna i sitt slag och ett betydelsefullt inslag i kommunens omfattande skolsatsning.
Eleonoraskolan kommer att ha en matematisk och vetenskaplig profil med högt digitalt fokus och en så kallad After school-verksamhet (fritids) som ska vara öppen på eftermiddagen för alla elever. Skolan kommer att spela en central roll i att utbilda och inspirera kommande generationer i kommunen i en modern och innovativ utbildningsmiljö.
Eleonoraskolan kommer rymma närmare 1 000 elever från förskoleklass till årkurs 9, samt anpassad grundskola.
Arbetsuppgiften
Som speciallärare blir det din uppgift att:
- skapa en strukturerad skoldag med lärande i fokus.
- anpassa din undervisning efter elevernas olika kunskapsnivå.
- skapa en tillgänglig lärmiljö där stödfunktioner, såsom visuellt stöd och digitala hjälpmedel är självklara delar i undervisningen.
- tillsammans med kollegor skapa en trivsam miljö för eleverna, både i klassrummet, på skolgården och i matsalen.
- skriva individuella utvecklingsplaner och hålla i utvecklingssamtal
- ha en löpande dialog med vårdnadshavare kring elevernas kunskapsutveckling.
Du behöver vara väl förtrogen med att utreda elevers behov av särskilt stöd och skriva åtgärdsprogram samt att utvärdera dessa. Det är bra om du har arbetat med journalsystemet Prorenata, då det systemet används inom Botkyrka kommun.
Vi söker legitimerade speciallärare med speciallärarexamen.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar, kompetens kring screening och tester i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.
Du har en stark drivkraft av att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett tydligt elevfokus och en stark tilltro till alla elevers önskan om att lyckas. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter.
Vi söker ett flertal medarbetare i denna rekryteringsprocess. Sedvanlig referenstagning ingår som en del i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
