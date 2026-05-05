Speciallärare med behörighet i musik till Kollaskolan anpassad grundskola
2026-05-05
Vi söker en legitimerad speciallärare med inriktning musik som vill utveckla ämnet musik och estetisk verksamhet tillsammans med oss. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som lärare hos oss
Du undervisar elever i anpassad grundskola upp till årskurs 9 och planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov. Du har en viktig roll i att leda det estetiska arbetet och fungerar som en konstnärlig ledare i verksamheten.
Du ansvarar för att tydliggöra mål, välja arbetssätt och skapa en undervisning som är begriplig och meningsfull. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och kräver att du kan organisera, leda och anpassa undervisningen efter förändrade förutsättningar. Du arbetar lågaffektivt och använder AKK som en naturlig del i undervisningen.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver ditt arbete framåt. När du stöter på något du inte kan tar du reda på det, och du ser till att det som behöver göras också blir gjort. Du är prestigelös och ödmjuk, samtidigt som du har ambition och vilja att utvecklas.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbetssätt efter nya förutsättningar. Du kan växla perspektiv och ser möjligheter i förändring. Din pedagogiska förmåga är god och du har en stark förmåga till inlevelse, vilket gör att du kan möta elevernas olika behov.
Du trivs i en varierad verksamhet, vågar prova nya arbetssätt och ser misstag som en del av lärandet. Du hanterar feedback på ett konstruktivt sätt och använder den för att utvecklas. Du ser också samarbete och goda relationer som avgörande för att skapa en undervisning som är begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad speciallärare med ämnesbehörighet i musik
har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
har erfarenhet av att arbeta med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av anpassad grundskola
behörighet upp till årskurs 9
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 4 maj. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Kollaskolan (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Kontakt
rektor
Malin Holmén malin.holmen@kungsbacka.se 0300835616 Jobbnummer
9891598