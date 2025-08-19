Speciallärare Matte åk 4-9 till Rikstens skola
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Botkyrka Visa alla speciallärarjobb i Botkyrka
2025-08-19
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som speciallärare hos oss har du en viktig roll i organisationen.
Du ingår i vårt team av speciallärare och specialpedagoger, som tillsammans med övriga elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna, för att säkerställa att våra elever får bästa möjliga förutsättningar för lärande, oavsett behov.
- Du undervisar elever och ger både stöd och särskilt stöd i skolans olika ämnen, med särskilt ansvar för matematik.
- Du stöttar och utmanar lärarna i att hitta de bästa anpassningarna i undervisningen och det mest adekvata stödet för eleverna.
- Du samarbetar tätt tillsammans med ansvariga specialpedagoger för mellanstadiet och för högstadiet för att ge elever i behov av särskilt stöd kvalitativa stödinsatser för bästa möjliga kunskapsutveckling.
- Du har regelbundna kontakter med vårdnadshavare och följer upp stödinsatser och åtgärder.
Vi erbjuder dig
Rikstens skola är en en F-9 skola med ca 770 elever hösten 2025 i ett expansivt område i Tullinge. I skolans omgivning finns fantastisk natur och läget gör att det lämpar sig att undervisa såväl ute som inne. Närheten till Lida och Brantbrinks skogar använder skolan ofta för dagar där elever och pedagoger får fina upplevelser tillsammans.
Som speciallärare hos oss tillhör du Arbetslag Spec och Elevhälsans enhet. Du samarbetar med kompetenta och erfarna kollegor som alla har elevens bästa i fokus. I elevhälsan finns alla kompetenser representerade: skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och skolledare.
I vår Studio tar vi även emot elever som behöver pausa från det stora sammanhanget del av dagen eller under en period. Förutom speciallärare och specialpedagoger så har vi även lärare och socialpedagog som möter de eleverna som behöver mest anpassningar i lärmiljön. Vi har även pedagoghund som en del av vårt specialpedagogiska utbud.
Du som söker till ossPubliceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
- Du har lärarlegitimation och erfarenhet av att undervisa vanlig klass i grundskolans åk 4-9.
- Du har legitimation som speciallärare med inriktning matematik.
- Du har erfarenhet av att handleda och stötta lärare i att utveckla och anpassa sin undervisning efter elevernas behov.
- Du är skicklig i att bygga goda relationer och kommunicerar med kollegor, elever och vårdnadshavare på ett positivt och professionellt sätt.
- Du är entusiasmerande och kan inspirera andra att vilja göra mer eller prova nytt.
- Du är strukturerad och tydlig i planering, genomförande och uppföljning.
- Du utvärderar dina egna insatser och utvecklar och förbättrar utifrån resultat och behov.
- Du har en stor analytisk förmåga och kan se helhetsperspektiv och mönster.
Meriterande: Meriterande är om du har behörighet/kompetens i Svenska som andraspråk, problematisk skolfrånvaro, NPF.
För att trivas i rollen söker vi dig som är analytisk och kan se och förstå komplexa samband utifrån ett helhetsperspektiv. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser även att du är strukturerad och har goda rutiner för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering. Frågor om tjänsten besvaras från 4/8.
Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun genomför språktest innan anställning i grundskolan.
Vänligen bifoga din lärarlegitimation inkl behörigheter med din ansökan.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Karin Kavmark 072-5866370 Jobbnummer
9465364