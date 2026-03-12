Speciallärare matematik- och eller läs-och skrivutveckling Fagerhultsskolan
Härryda kommun / Speciallärarjobb / Härryda Visa alla speciallärarjobb i Härryda
2026-03-12
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Fagerhultsskolan är en relativt nyetablerad 4-9-skola i Hindås, Härryda kommun. På skolan går ca 360 elever i årskurserna 4-9. Här arbetar du i välkomnande, ändamålsenliga och välplanerade lokaler. Skolan invigdes läsåret 2021/2022 och vi är inne på vårt femte läsår tillsammans. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och varje årskurs har en egen hemvist med större undervisningssalar samt några mindre grupprum. Arbetsrummet för lärarna är beläget inne på hemvisten för närhet till eleverna. Varje klass har ett eget hemklassrum där merparten av undervisningen sker och utöver hemklassrummen finns klassrum för praktisk-/estetiska ämnen.
På Fagerhultsskolan har vi ett uttalat tillsammansarbete och arbetar för gemensamt synsätt kring våra elevers lärande och har tillgänglighet som fokus i såväl den fysiska- som den sociala och pedagogiska lärmiljön. Skolövergripande arbetar vi med positivt beteendestöd (PBS). Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete. Du kan ta dig till Fagerhultsskolan med buss från till exempel Korsvägen.Eleverna på skolan har ett eget digitalt verktyg men vi arbetar huvudsakligen med analoga läromedel i samtliga ämnen.
Fagerhultsskolan söker nu en speciallärare i matematik för att i första hand arbeta mot högstadiet. Detta kommer att ske i samarbete med skolans nuvarande speciallärare samt specialpedagog.
Skolan är uppbyggd i hemvister där man i arbetslag arbetar med och samarbetar kring främst en årskurs. Arbetsrummen är belägna i hemvisten för att möjliggöra närheten till eleverna. Skolan arbetar med ett tydligt och uttalat tillgänglighetsfokus, både i den fysiska och den pedagogiska lärmiljön. Eleverna arbetar till stor del i hemklassrum och som pedagog rör man sig emellan dessa i sin ämnesundervisning.
Skolans lokaler är ändamålsenligt byggda för att skapa en trivsam miljö och det finns stora möjligheter att anpassa och variera undervisningen i stora klassrum och mindre grupprum. Skolan har en mycket fin Bistro, ett skolbibliotek med en skolbibliotekarie och moderna Naturkunskapsalar.
Fagerhultsskolans vision och arbetssätt innefattar i linje med kommunens vision, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med sikte på Agenda 2030 och med ett naturvetenskapligt raster.
Fagerhultsskolan lägger stort fokus på arbetet med tillgängliga lärmiljöer och Fagerhultsskolan är en mobilfri skola.http://www.harryda.se/grundskola
(http://www.harryda.se/grundskola)
Ditt uppdrag
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem och ge alla elever möjlighet att lyckas.
Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag.
Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sammanhang för alla elever.
Du är en given ledare i klassrummet och anpassar undervisningen till alla elever.
Du har lätt för- och en vilja att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du självständigt tar beslut i linje med skolans riktning.
Du har en tydlig uppdragsmedvetenhet och sätter alltid eleven i främsta rummet.
Som pedagog är du professionell och har lätt för att skapa relationer. Du förmedlar en hög förväntan på dina elevers förmåga och coachar dem att utvecklas så långt som möjligt.
Det här krävs för tjänsten
Du som söker har;* Lärarexamen med behörighet i årskurserna 7-9, samt vidareutbildning till speciallärare.* god förmåga i relationsskapande* tydlig ledarskapsförmåga* god datorvana i pedagogiska sammanhang* erfarenhet och kunskaper inom NPF-området* god kunskap i inkluderingsarbetet
Som person är du engagerad och ansvarsfull med en positiv inställning. Du är flexibel inför alla vardagliga men också långsiktiga förändringar. Du har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö som präglas av trygghet, ansvar och respekt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Tjänsten blir vakant under förutsättning att den inte tas i anspråk för övertalighet.Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Sandra Söderberg sandra.soderberg@harryda.se 031-7246943 Jobbnummer
9794632