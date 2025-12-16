Speciallärare matematik till Katedralskolans gymnasium
Vill du arbeta med att utveckla matematikundervisningen som speciallärare? Välkommen till oss på Katedralskolan!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som speciallärare samarbetar du kring det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. I ditt arbete förväntas du bidra till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt säkerställa att arbetsmetoden som används är forskningsbaserad och utvärderingsbar i så stor utsträckning som möjligt. Din uppgift är att säkerställa en god kvalitet på utredande kartläggning och aktuellt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram kring detta. Du kommer att samarbeta med undervisande lärare runt enskilda elevers behov av anpassningar.
Som speciallärare har du en viktig uppgift i att stödja arbetet med elever som riskerar att inte nå de nationellt uppställda målen. Du arbetar med detta både genom gruppundervisning och enskild undervisning.
Denna tjänst som speciallärare innebär inriktning matematikutveckling. Du kommer i din roll att ingå i skolans Elevhälsoteam (EHT) och därmed vara med att driva utvecklingsarbetet inom skolan.
Tjänsten är en semestertjänst, detta då du som speciallärare i denna tjänst har en viktig roll att utveckla lovskolan.
Din arbetsplats
Katedralskolan är Linköpings äldsta gymnasieskola och vi värnar om tradition och utveckling samtidigt som vi har en modern utbildning. På Katedralskolan går 1300 elever och vi är ca 125 anställda på skolan totalt. På plats i skolan finns även kurator, skolpsykolog, skolsköterskor, specialpedagog, SYV, bibliotekarier och vaktmästare.
Lärarkollegiet är rutinerat och vi har väl upparbetade processer där vi gärna ser att vi tar lärdom och stöd av varandra även om undervisning sker i olika ämnen. Vi samarbetar även med andra gymnasieskolor i Linköping. Vår undervisning är elevnära och bygger på att skapa förtroende och relation med eleverna. Alla elever ska i sina studier möta öppenhet och tolerans samt tränas till kreativitet, initiativförmåga och eget ansvarstagande. Vi utrustar våra elever med akademiska och medmänskliga förmågor som de behöver för att verka och leva i vår globaliserade värld. Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter en internationell profil som innefattar elevutbyte med andra länder, gedigen språkundervisning samt olika samverkansprojekt mellan språk och andra ämnen.
Du som söker
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av det pedagogiska arbete som läraruppdraget innebär.
Det är meriterande om du som söker har behörighet för gymnasiet samt har erfarenhet av arbete inom gymnasieskola.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Du har ett positivt förhållningssätt och tillför entusiasm och energi i arbetet. Du har en god förmåga att skapa delaktighet i verksamheten och kan skapa och underhålla relationer på arbetsplatsen. Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg i dig själv och ser relationer i dess rätta perspektiv. Vidare tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast/efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, semestertjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16273
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Sofia Johansson Sofia.L.Johansson@utb.linkoping.se 013 20 65 83 Jobbnummer
9645949