Speciallärare matematik år 7-9 till Lagmansskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Mjölby Visa alla speciallärarjobb i Mjölby
2026-01-12
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan är en 7-9 skola som ligger på östra sidan av Mjölby, endast ett par minuters promenad från resecentrum. På skolan arbetar ungefär 75 personer, och vi har cirka 550 grundskoleelever. Lagmansskolan inrymmer även anpassad grundskola, kommunens kulturskola, en inomhusarena för idrott och en fritidsgård.
På Lagmansskolan arbetar vi med elevens lärande i centrum. Relationen mellan personal och elever står i fokus. Vi arbetar aktivt med att skapa tillitsfulla relationer för att optimera chanserna för kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Lagmansskolan ska vara en skola där alla elever trivs och känner sig trygga.
Vill du vara med och bidra till en skola där alla kan och vill vara?Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som speciallärare har du ansvar för det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Rollen som speciallärare i matematik innebär att du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten runt de specifika elever och elevgrupper som du arbetar med. Du kommer att samarbeta med skolans ämneslärare runt enskilda elevers behov av anpassningar. Du kommer även att vara en aktiv del i skolans elevhälsoarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad ämneslärare åk 7-9 med relevant ämneskombination.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
