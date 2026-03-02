Speciallärare matematik anpassad grundskola Solskiftesskolan
2026-03-02
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.Om oss
Solskiftesskolan är en 4-9 skola med ca 450 elever fördelade på 18 klasser varav fyra klasser i den anpassade grundskolan. Hos oss arbetar kunniga, engagerade och utbildade pedagoger. På Solskiftesskolan vill vi ge våra elever en bra grund för ett livslångt lärande. Vi skapar möjligheter för alla att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas som individer och lära sig att lära. Vi är övertygade om att alla vill lära sig!
På Solskiftesskolan är du aldrig ensam i utmaningar, vi stöttar varandra och värdesätter vårt genuina engagemang för våra elever och kollegor. Här får du en arbetsplats där många trivs och stannar länge, en skola värd att besöka!
Vi erbjuder
• Engagerade och kompetenta kollegor i ett nära samarbete.
• Stöd från elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, psykolog och skolledning.
• Möjlighet till kompetensutveckling och specialpedagogiskt fördjupningsarbete.
• En arbetsplats där omtanke, trygghet och elevens bästa alltid är i fokus.
Ditt nya jobb
Som lärare/speciallärare hos oss kommer du att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik utifrån anpassad grundskolas kursplaner.
• Arbeta individ- och gruppanpassat med fokus på struktur, tydlighet och meningsfull undervisning.
• Samverka nära med specialpedagog, elevhälsa och övriga kollegor i ett starkt arbetslag.
• Bidra till fortsatt utveckling av vårt pedagogiska arbete och våra lärmiljöer.
• Skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare och bidra till trygghet och studiero.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare eller speciallärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola, gärna med inriktning matematik + annat ämne.
• Har erfarenhet av eller stort intresse för anpassad grundskola samt specialpedagogik.
• Har ett tydligt, tryggt och varmt ledarskap i klassrummet.
• Är lösningsfokuserad, samarbetsvillig och flexibel.
• Brinner för att skapa lärande som ger varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Meriterande är erfarenhet och utbildning av NPF-anpassningar, alternativa kommunikationssätt och lågaffektivt bemötande.
Anställningens omfattning
100 %
Anställningsform
Tillsvidare
10 augusti 2026
Sista ansökningsdag
13 mars 2026
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se
Rektor
Maria Dernell maria.dernell@osteraker.se 0736443655
