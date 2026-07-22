Speciallärare matematik 4-9, Bergshamraskolan, Solna stad
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2026-07-22
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Är du nyfiken på att arbeta i en växande skolmiljö? Vill du vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever där samarbete är avgörande och där din kompetens gör stor skillnad? Sök då gärna tjänsten som speciallärare i åk 4-9 hos oss på Bergshamraskolan!
Om arbetsplatsen
Vi är en tvåparallellig skola med cirka 410 elever i årskurs F-8 i augusti, där högstadiet successivt byggs ut med en årskurs i taget. Skolan ligger nära Edsviken och Ulriksdals slottspark, vilket innebär att vi har naturen runt knuten men samtidigt bara 12 minuter med tunnelbana till centrala Stockholm. På Bergshamraskolan arbetar vi aktivt med strukturer och arbetssätt i syfte att skapa delaktighet på skolan. Vi är skolan "mitt i byn" där vi arbetar tillsammans med kollegor i en trivsam miljö med närhet till bad, natur och idrottsplats. Vi har även närhet till både buss och tunnelbana.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som ser till elevernas bästa i vårt dagliga arbete. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram värdeorden Trygghet, Kunskap och Gemenskap som ligger till grunden för vårt dagliga arbete på skolan.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu en speciallärare som är intresserad av skolutveckling i nära samarbete med skolledning, elevhälsan, lärare och övriga pedagoger. Som speciallärare ligger ditt fokus på undervisning, utredning och utveckling. Observation, dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys är en naturlig del av tjänsten. Du har ett genuint intresse för elever med särskilda behov och en vilja att arbeta nära elever.
Genom undervisning enskilt, i grupp eller i klass bidrar du till att elever når så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån sin kapacitet. Du genomför pedagogiska utredningar och kartläggningar samt analyserar screeningar i samarbete med dina kollegor i speciallärarteamet.
Du identifierar risker som kan leda till svårigheter för elevens lärande och kunskapsutveckling, samt utformar förebyggande och främjande åtgärder. Tillsammans med kollegor analyserar du elevernas kunskapsutveckling. Med trygghet och engagemang handleder du kollegor i specialpedagogiska frågor till exempel om lämpliga strategier, metoder och material och bidrar på så sätt till ökad undervisningskvalitet.
Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. Du strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla elever kan känna sig sedda. I vår skolutveckling fokuserar vi på tillgängligt lärande och ser att samarbete är nyckeln till ett gemensamt lärande och förbättrade elevresultat.
Vi värdesätter förmågan att bygga goda relationer med både elever, lärare och vårdnadshavare, där viljan att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna genomsyrar arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
undervisa elever enskilt, i grupp och i klass
genomföra pedagogiska utredningar, kartläggningar och analysera screeningar
handleda kollegor i specialpedagogiska frågor, strategier och metoder
bjuda in och leda möten med elever och vårdnadshavare och dina kollegor, både inom ditt område och över stadiegränserna för att informera och diskutera valda insatser
hålla sig uppdaterad om ny forskning inom specialpedagogik och dela med sig av teoretisk och pedagogisk kompetens.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation
är utbildad speciallärare i matematik
har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn i behov av särskilt stöd
har erfarenhet som speciallärare
har dokumenterad erfarenhet av att leda möten, genomföra svåra samtal samt handleda kollegor, då dessa uppgifter ingår i tjänsten
är väl förtrogen med LGR 22
talar, läser och skriver flytande på svenska.
Som lärare ser vi att du har en undervisning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (didaktisk, emotionell och fysisk). Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation.
Din arbetsinsats grundas av engagemang, initiativrikedom och viljan att utveckla skolan. Du skapar möjligheter för elever att lyckas och är lyhörd, tydlig och respektfull i ditt ledarskap, grundat i tron på att alla elever kan och vill utvecklas.
Som person är du trygg, stabil och positiv. Du är lyhörd i ditt bemötande och bygger förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. För att säkerställa kvalitet i processer planerar, organiserar och prioriterar du effektivt. Du är också kommunikativ och kan förmedla information tydligt och pedagogiskt, anpassat efter mottagare och situation.
Mer information om ansökan
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse under hösten 2026. För ytterligare frågor kontakta rektor Linn Thomasson på linn.thomasson@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 6/8 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Linn Thomasson, rektor linn.thomasson@solna.se Jobbnummer
10009380