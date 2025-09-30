Speciallärare / Lärare till grundskolans åk 1-6
2025-09-30
Inför Vt-26 söker vi speciallärare/lärare med undervisningsansvar till vår kommun gemensamma undervisningsgrupp på Baggeboskolan!
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!
Särskild undervisningsgrupp för elever inom grundskolans åk 1-6. Denna grupp riktar sig till elever i grundskolan som har ett omfattande och varaktigt behov av särskilt stöd. I den särskilda undervisningsgruppen arbetar vi med mindre elevgrupper som får större möjligheter till individuella anpassningar i undervisningen och lärmiljön.
Skolans identitet är Trygghet - Glädje - Lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare/speciallärare med lärarlegitimation för grundskolan årskurs 1-6. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument. Som person är du lugn, strukturerad och har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater.
Du som söker:
* är behörig/legitimerad lärare
* har kompetens och erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande
* har erfarenhet av arbete med elever med NPF
* är en ansvarstagande person som möter eleverna med värme och respekt
* har erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande.
Som person vill vi att du är självständig, flexibel, tydlig och kreativ men även att du har kunskap om och ett engagemang för elever i behov av särskilt stöd. För oss är det viktigt att du vill arbeta i team och är en god lagspelare. Vi vill att du ska ha ett gott förhållningssätt och kunskap om förhållningsstrategier kring elever i behov av särskilt stöd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och tydliggörande pedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun
Bitr. rektor
Oscar Hasslekvist oscar.hasslekvist@tibro.se 050418223
