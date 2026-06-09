Speciallärare/Lärare till den anpassade grundskolan i Norberg
Norbergs Kommun / Speciallärarjobb / Norberg Visa alla speciallärarjobb i Norberg
2026-06-09
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Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Den anpassad grundskolan i Norberg växer och till hösten kommer vi att ha fyra klasser i vår verksamhet. Vi söker nu en klasslärare till vår lågstadiegrupp som läser ämnesområden. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Tjänsten och arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga kollegor planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska undervisningen. Du kommer att arbeta nära och i team med resursassistenter som arbetar inom anpassad grundskola.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och med olika kommunikationsverktyg. Du använder digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Du är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning alternativt förskollärare/lärare som på sikt kan tänka dig att studera vidare till speciallärare. Du är strukturerad och van att dokumentera. Du behöver ha kunskaper om och kunna hantera individer med olika NPF-diagnoser och intellektuell funktionsnedsättning.
I ditt uppdrag som speciallärare är det viktigt att du är lugn, trygg, stabil och har eleverna och deras måluppfyllelse i fokus. I klassrummet har du ett tydligt ledarskap där du också kan förmedla dina förväntningar på eleverna på ett bra sätt. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
I övrigt är du nyfiken och driven i utvecklingen av verksamheten. Erfarenhet av TAKK, InPrint och andra alternativa kommunikationsverktyg är meriterande.Övrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas under pågående rekrytering.
För den som erbjuds anställning hos oss, krävs enligt Lag om registerkontroll, utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
Utöver ett utvecklande och stimulerande arbete med härliga kollegor ges du möjlighet till en del förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, att lämna blod på betald arbetstid samt förmånscykel.
Norbergs kommun har rökfri arbetstid.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
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738 21 NORBERG Arbetsplats
Anpassad grundskola Kontakt
Anna Koivunen anna.koivunen@edu.norberg.se 0223-29221 Jobbnummer
9954996