Speciallärare/lärare till Anpassad grundskola
2026-04-14
Är du en passionerad pedagog som vill göra skillnad? Vi söker nu speciallärare alternativt lärare med erfarenhet av elever med IF till Kumlas anpassade grundskola. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där varje elevs utveckling står i fokus.
Vi finns på Kumlaby skola som är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola belägen i södra Kumla. Skolan ligger i ett naturnära område som inspirerar oss i det pedagogiska arbetet. På skolan finns ca 550 elever och 130 medarbetare fördelade på fyra verksamheter; anpassad grundskola 1-6, anpassad grundskola 7-9 samt grundskola f - 6 och 7 - 9.
Den anpassade grundskolan sträcker sig över hela södra länsdelen och vi har just nu drygt 60 elever. Verksamheten växer och vi söker därför fler medarbetare. Den anpassade grundskolan har en förstärkt elevhälsa med två specialpedagoger som arbetar nära verksamheten där vi prioriterar handledning, främjande och förebyggande arbete. Vi är två skolenheter men jobbar tätt tillsammans och vi söker nu speciallärare både mot ämnen och ämnesområden.
2 plats(er).
Exempel på arbetsuppgifter:
* Planera och genomföra undervisning för elever i anpassade grundskolan.
* Anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
* Samarbeta med kollegor för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö.
* Delta i skolans utvecklingsarbete och bidra till en positiv skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning i anpassade grundskolan
* Främst är speciallärare med inriktning IF, alternativt dig som har intresse av att läsa till speciallärare med inriktning IF
* Är engagerad, kreativ och har en positiv inställning
* Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Vi erbjuder:
* En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
* Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling
* Möjlighet att utbilda dig till speciallärare för dig som ännu inte har den utbildningen
* En arbetsplats där vi värdesätter balans mellan arbete och fritid
Det finns 1-2 tjänster som tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 28/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1
)
692 80 KUMLA
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Rektor anpassad grundskola F-6
Katarina Lundvall katarina.lundvall@kumla.se 019586896
