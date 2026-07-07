Speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens
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2026-07-07
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Roma skolområde är beläget centralt på Gotland med smidigt pendlingsavstånd till Visby och mycket goda bussförbindelser. Skolområdet omfattar Romaskolan, en F–9-skola, samt F–6-skolorna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre.
Samarbetet mellan skolorna är en styrka i verksamheten. Elever från områdets F–6-skolor bussas i varierande omfattning till Romaskolan för undervisning i flera ämnen, vilket skapar god kontinuitet, trygg övergång mellan stadierna och möjligheter till ämnesmässigt och kollegialt samarbete.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt uppdrag i ett mindre sammanhang.
Nära samarbete med kollegor och elevhälsa.
Möjlighet att utveckla den särskilda undervisningsgruppen över tid. Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens till särskild undervisningsgrupp – gör verklig skillnad i ett mindre sammanhang.
Vi söker nu en speciallärare eller lärare till vår särskilda undervisningsgrupp, där undervisningen sker i små sammanhang med hög grad av struktur, trygghet och relationellt lärarstöd.
Uppdraget innebär arbete med elever i behov av omfattande anpassningar och ett individualiserat upplägg. Du arbetar nära specialpedagog, elevhälsa, mentor och vårdnadshavare för att skapa en lugn och tillgänglig lärmiljö med fokus på kunskapsutveckling, motivation och delaktighet.
Vem är du?
Du har speciallärarutbildning eller innehar lärarexamen med erfarenhet av specialpedagogik, har ett stabilt ledarskap och ett stort engagemang för elever som behöver mer för att nå sin potential. Du arbetar strukturerat, är samarbetsinriktad och ser möjligheter även i utmanande situationer.
Vi söker en trygg och engagerad speciallärare eller lärare som vill arbeta i en särskild undervisningsgrupp med elever i stort behov av stöd – i ett mindre sammanhang där relation, struktur och tydlighet är avgörande.
Personlig lämplighet och ett professionellt förhållningssätt är mycket viktigt för oss.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Box 1341 (visa karta
)
621 24 VISBY Arbetsplats
Roma skolområde Kontakt
Anna Karlsson, biträdande rektor anna.karlsson05@edu.gotland.se 0498-204122 Jobbnummer
9994685