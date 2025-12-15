Speciallärare/lärare åk 4-9 till Sickla anpassade grundskola, Nacka kommun
2025-12-15
Har du erfarenhet av och ett stort intresse för att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning? Vill du bli en del av en växande och välfungerande anpassad grundskola med stabil personal, starkt elevfokus och god gemenskap? Sök då tjänsten som speciallärare/lärare på Sickla anpassade grundskola!
Vårterminen 2026 undervisar du i årskurs 4-6. Beroende på verksamhetens behov kommer undervisning ske i årskurs 4-9 andra läsår.
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare/lärare undervisar du elever med intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnen och/eller ämnesområden i årskurs 4-6. Undervisningen sker både i mindre grupp och i klassrum med cirka 6-9 elever. Klasserna är åldersblandade. Tillsammans med elevassistenter och övriga lärare ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar undervisning, raster, lunch och övergångar.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen och skollagen för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du följer läroplanen Lgr22 samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du ingår i den anpassade skolans elevhälsoteam där du upprättar och följer upp åtgärdsprogram samt dokumenterar och samverkar kring elevernas behov av särskilt stöd. Du samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan. I uppdraget ingår även mentorskap och daglig dialog med vårdnadshavare. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du leder och har ett nära samarbete med de två elevassistenter som arbetar i din klass. Vidare samarbetar du med speciallärare/lärare inom den anpassade grundskola samt med lärare på Sickla skola i frågor som rör exempelvis verksamhetsmål, friluftsdagar och gemensamma traditioner. I arbetslaget träffas ni regelbundet och samarbetar kring elever, planering, bedömning, pedagogisk utveckling och skolans systematiska kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet för årskurs 4-9
• erfarenhet av att arbeta som lärare
• god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller kombination av olika NPF-diagnoser
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• genomförd eller påbörjad speciallärarutbildning med specialisering intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av att arbeta med elever inom anpassad grundskolan
• relevanta utbildningar eller kurser inom intellektuell funktionsnedsättning
• kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd
• kunskap inom teckenkommunikation och/eller andra alternativa kommunikationssätt som exempelvis bildstödskommunikation och TAKK
• erfarenhet av att undervisa i åldersblandade grupper
• kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn inom autismspektrum.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du stöttar dina kollegor och värdesätter ett starkt och nära samarbete i teamet. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. På ett flexibelt, analytiskt och lösningsorienterat sätt anpassar du dig vid ändrade omständigheter - alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som motiverar, engagerar och utvecklar både elever och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sickla anpassade grundskola har idag cirka 59 elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnen och/eller ämnesområden. Vi är en populär och välfungerande verksamhet. Hösten 2025 utökade vi till årkurs 9 samt flyttade in i nyrenoverade, moderna och ändamålsenliga lokaler. Våra nyrenoverade lärmiljöer inkluderar ett inspirerande bibliotek, kreativa estetiska salar och fullt utrustade specialsalar. Utomhusmiljön är inspirerande med uteklassrum, gröna ytor och en multisportplan. Det centrala läget gör det enkelt att nyttja naturen och närområdets kulturutbud i undervisningen. Vi har fritidsverksamhet och korttidstillsyn samt är vid utflykter och studiebesök. Som en integrerad del av Sickla skola får våra elever delta i gemensamma traditioner, mötas i gemensamma utrymmen och ha vissa lektioner tillsammans med elever från grundskolan. Läs mer om oss här
Som lärare får du en spännande möjlighet att bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. Du får vara med att forma nya rutiner och arbetssätt tillsammans med erfarna, kompetenta och trygga kollegor som brinner för eleverna och ser sitt arbete som meningsfullt. Hos oss möts du av en stabil och samarbetsinriktad personalgrupp med starkt elevfokus, god gemenskap och en positiv inställning till utveckling. Skolan har två förstelärare som leder och driver det systematiska kvalitetsarbetet.
Du ingår i ett nätverk för pedagoger inom kommunens anpassade grundskolor. Den centrala Barn- och elevhälsan erbjuder extern handledning och relevanta utbildningar. Vidare erbjuder vi moderna digitala verktyg, goda kommunikation och en riktigt bra pedagogisk lunch. Som anställd i Nacka kommun har du även tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag, därför återkoppling kan dröja. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Linda Hindell linda.hindell@nacka.se 070-431 75 57 Jobbnummer
9644698