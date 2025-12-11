Speciallärare inriktning svenska med fokus läs och skriv
2025-12-11
Vi söker Speciallärare i svenska med fokus på läs- och skrivutveckling
I en fin miljö med naturen som granne finns Brunne skola. På skolorna går ungefär ca 80 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolområdet har även idrottshall, fotbolls- och ishockeyplan, samt skogsområde med kåta och grillplats.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare i svenska med fokus på läs- och skrivutveckling. Tjänsten är på heltid där du kommer att arbeta större delen av tjänsten på Brunne skola och en del av tjänsten på Hälledalsskola och Älandsbro skola. I rollen blir du en viktig del av våra elevhälsoteam (EHT) och får möjlighet att göra verklig skillnad för elevernas lärande och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare kommer du att kartlägga och utreda elever i behov av särskilt stöd samt genomföra läs- och skrivutredningar. Du arbetar nära lärare för att sätta in tidiga insatser och ansvarar för löpande dokumentation i PMO. I uppdraget ingår även att leda elevhälsomöten och att följa upp samt analysera resultat från screeningar i svenska och matematik.
En viktig del av arbetet är att stötta pedagogisk personal i deras undervisning. Det kan handla om att utveckla studiestrategier, arbeta med språkutvecklande metoder, använda alternativa och digitala verktyg, samt att bidra med kunskap kring lågaffektivt bemötande och stöd för elever med NPF-behov. Du kommer också att planera och kartlägga behov, genomföra åtgärder och utforma åtgärdsprogram. Stödinsatser ges både individuellt, i grupp och direkt i klassrummet.
Som en del av elevhälsoteamet samordnar du det specialpedagogiska arbetet på skolorna och ansvarar för dokumentationen av det fortlöpande arbetet, både strategiskt och på klass- eller elevnivå. I elevhälsoarbetet ingår även att kommunicera med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer för att skapa förtroendefulla relationer och främja elevernas lärandeutveckling.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har speciallärarexamen mot grundskolan med inriktning mot svenska med fokus mot läs och skriv. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika typer av stödbehov, inklusive NPF och problematisk skolfrånvaro. Du är van att använda digitala verktyg i undervisningen och har en didaktisk och pedagogisk förmåga att leda och organisera arbetet för att skapa en god lärmiljö. Erfarenhet av att leda arbetsgrupper är meriterande. För att arbeta hos oss krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
B-körkort är ett krav
Meriterande
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av yrket, är väl förtrogen med läroplanens mål och styrdokument samt uppdaterad kring aktuell forskning. Kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd enligt styrdokumenten är också meriterande.
Omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med omfattningen 100%Tillträde
8 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut tas.Ersättning
Individuell lönesättning
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
Härnösands Kommun Kontakt
tf Rektor
Herman Norberg herman.norberg@harnosand.se 070-340 12 38 Jobbnummer
